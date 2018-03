Dataviz Documents To Go im Test

Diese App ist ein Klassiker: Die Wurzeln von Documents To Go gehen zurück bis zu Klassikern wie den Taschencomputern von Palm.

Auch für Blackberry und andere Plattformen gab beziehungsweise gibt es diese App. Und die langjährige Erfahrung sieht man ihr an.

Deshalb ist Docs To Go auch die 8,99 Euro wert, die Anbieter DataViz im App Store dafür aufruft. Mit der Standardversion lassen sich Word- und Excel-Dateien öffnen und bearbeiten; PowerPoint- und iWork-Dokumente sowie PDFs kann sie zumindest anzeigen.

Mit der Mobil-App bekommt der Käufer auch eine Desktop-Software für Mac OS X oder Windows, welche die Dokumente per Wi-Fi oder USB-Kabel mit dem iPhone oder iPad synchronisiert.

Premium-Version für Powerpoint

Die Premiumversion für 14,99 Euro kann zusätzlich PowerPoint-Präsentationen bearbeiten statt sie nur zu lesen und unterstützt den Dokumenten-Austausch über Exchange-Server oder über die Cloud-Dienste Google Drive, Dropbox, Box.net und SugarSync.

Wer aufrüsten will, kann das tun - das Upgrade gibt's für 6,99 Euro als In-App-Kauf. Die Kompatibilität zu Microsoft Office geht recht weit, dennoch fehlen in der Mobilversion einige Features.

Für diese Fälle hat DataViz Vorkehrungen getroffen: Dank der sogenannten Intact-Technologie bleiben Formatierungen, die Documents To Go nicht versteht, unverändert.

Weiterhin der Benchmark

In den Desktopversionen von Microsoft Office werden sie dann wieder angezeigt beziehungsweise verarbeitet. Das klappt in der Regel recht gut.

Allerdings gibt es bisweilen auch Pannen - zum Beispiel bei einem App-Update Anfang 2013, nachdem über mehrere Tage jeder Versuch, ein Excel-Dokument zu öffnen, die komplette App zum Absturz brachte. Dennoch bleibt Documents To Go eine der besten Office-Lösungen für iPhone und Co.

