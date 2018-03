Wieviel Datenvolumen verbrauchen Facebook, Youtube & E-Mail?

© E-Plus Was verbraucht wie viel Daten?

Wer will unterwegs schon auf Facebook, WhatsApp, Youtube oder die E-Mails verzichten? Und gerade die Navi-App ist in der Fremde besonders gefragt. Doch wie viel Daten verbrauchen diese Funktionen und Apps? Wie schnell ist das Datenvolumen verbraucht oder wovon sollte ich besser die Finger lassen, wenn nicht mehr viel übrig ist?

Wir zeigen Ihnen, welche App am meisten frisst, wie Sie mit praktischen Einstellungen den Verbrauch auf Reisen einschränken können. Damit Sie die Datendienste bzw. das Datenroaming nicht komplett abzuschalten müssen. Das ist zwar die einfachste und effektivste Möglichkeit, Datenverkehr zu unterbinden. Doch dann lassen sich eben auch die Anwendungen, die nur geringe Datenmengen versenden oder empfangen, nicht mehr nutzen.

E-Mails: Unter 10 KB

Eine E-Mail, die reinen Text enthält, ist kleiner als 10 Kilobyte. Allerdings werden heute kaum noch reine Text-Mails verschickt. Teilweise sind Bilder in die Mails eingebunden, teilweise hängen Dateien an, die theoretisch viele Gigabyte große sein können.

Tipp: Einfach die Einstellungen im E-Mail-Client anpassen: Dort lässt sich normalerweise festlegen wie viel beim E-Mail-Empfang herunterladen werden soll. Am besten standardmäßig nur die Kopfzeile empfangen. Anhänge oder Bilder am besten auf dem Mailserver lassen.

Nachrichten per WhatsApp, Facebook, Twitter

Nachrichten-Messenger: Beim reinen Versenden und Empfangen von Textnachrichten werden nur wenige Kilobyte pro Nachricht benötigt. Zu den Textnachrichten zählen neben WhatsApp-Messages auch Statusposts über die Facebook- oder Twitter-App. Werden Bilder oder Sprachnachrichten gesendet oder empfangen, steigt der Datenverbrauch dementsprechend an.

Facebook, Xing, Instagram

Dabei darf man den Nachrichten-Dienst von Facebook nicht mit der normalen Newsfeed von Facebook verwechseln. Da liegt der Datenverbrauch eher auf dem Niveau einer mobilen Webseite. Vorischt: Immer häufiger werden Video in der Facebook-App gleich abgespielt. Und bewegte Bilder brauchen viel Daten.

Tipp: So deaktivieren Sie Auto-Play bei Facebook-Videos

Surfen: Bis zu 1 MB pro Seite

Internetseiten: Das Surfen auf Webseiten braucht deutlich mehr, aber noch immer wenig Datenvolumen, eine gewöhnliche Internetseite lädt mit 200 Kilobyte, eine etwas größere mit bis zu einem Megabyte.

Tipp: Existiert eine mobile Version der Internetseite, sollten Sie diese verwenden. Da wird üblicherweise deutlich weniger Datenvolumen benötigen.

Youtube: Bis zu 8 MB

Je nach Qualität verbraucht ein Youtube-Video 2 bis 8 MB pro Minute. Ein richtiger Datenfresser also. Wer das im Ausland nutzen will, sollte also am besten über ein kostenloses WLAN online gehen. Im Zweifelsfall währenddessen das Datenroaming abschalten, damit das Smartphone nicht versehentlich die Verbindung wechselt, wenn das WLAN ausfällt.

Video-Telefonie

Video-Telefonie über Skype verbraucht ähnlich viel Datenvolumen wie Video-Clips.

Datenvolumen prüfen

Um den eigenen, aktuellen Datenverbrauch abschätzen zu können, empfiehlt sich ein Blick ins Einstellungsmenü. Dort lässt sich sehen, wieviele Daten Sie in letzter Zeit verbraten haben, häufig sogar aufgelistet nach Apps und Anwendungen.

