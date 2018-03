DAVdroid: Sync-App im Test

© Archiev DAVdroid

Das kostenlose Programm Owncloud erlaubt die Einrichtung und den Betrieb einer persönlichen Cloud, samt Filesharing, Zugriff auf Musik, Bilder und Videos sowie webbasierte Kalender und Adressbücher. In Zeiten allgegenwärtiger Schnüffelei ist das gegenüber den kommerziellen Angeboten von Apple, Google und anderen ein großer Vorteil. Einen Haken hat die Sache aber: Mit Android will sich eine solche Lösung nicht so ohne weiteres synchronisieren. Jedenfalls nicht ohne die 2,99 Euro teure App DAVdroid, die Android-Geräten gleich beide Synchronisationsfunktionen auf einmal spendiert.

Nach der Installation fällt DAVdroid erst einmal gar nicht weiter auf. Erst wenn man in den Android-Einstellungen auf "Konto hinzufügen" tippt, zeigt sich die Veränderung. Hier materialisiert sich DAVdroid mit einem eigenen Eintrag. Antippen, Owncloud-Zugangsdaten eingeben, fertig - fast. Sie müssen schon noch selbst auswählen, ob Adressbuch und/oder Kalender synchronisiert werden sollen. Auch lässt sich bestimmen, dass nur einzelne Kalender synchronisiert werden. Kommt es bei der Einrichtung oder dem Betrieb zu Problemen, empfiehlt sich ein Blick in die FAQ auf der Hersteller-Website. Zudem reagiert der Hersteller positiv auf Benutzerfeedback - vorzugsweise bevor es zu kritischen Kommentaren zum Beispiel bei Google Play kommt.

DAVdroid ist nicht nur zu Owncloud kompatibel, sondern wurde auch mit einer Reihe anderer Cal- beziehungsweise CardDAV-Server erfolgreich getestet. Mit den richtigen Einstellungen lässt sich die App auch nutzen, um Android mit iCloud zu synchronisieren.

Fazit: Viel Leistung fürs Geld

DAVdroid schließt eine wesentliche Funktionslücke in Android, und das wirklich gründlich. Wer die App mit einer selbst gehosteten Cloud-Lösung wie Owncloud einsetzt, macht sich damit ein gutes Stück weit unabhängig von großen und potentiell ausgespähten Cloud-Lösungen. Ganz schön viel Leistung für schlappe 3 Euro.

