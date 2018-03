DECT-Telefone fürs Festnetz sind nach wie vor in den meisten Haushalten im Einsatz. Die erfolgreichsten Marken sind dabei Gigaset und AVM mit seinen Fritz!Fons. Wir zeigen die acht beliebtesten Modelle.

© Hersteller AVM, Gigaset

Gigaset dominiert die connect-Bestenliste, AVM ist ebenfalls in den Top 10 dabei. Auch im Online-Handel sind die beiden Hersteller sehr beliebt. Unter die bei Amazon begehrtesten acht Modelle hat es kein anderer Hersteller geschafft. Obwohl im Rennen um die DECT-Telefon-Kunden so klingende Namen vertreten sind wie Telekom, Philips oder Panasonic.

Der aus der ehemaligen DECT-Sparte von Siemens hervorgegangene Hersteller Gigaset wirft dabei mit Abstand die meisten Modelle auf den Markt: von ganz einfach gestrickt und supergünstig bis zum Testsieger in unserer Bestenliste. Aus dem Hause Gigaset kommen auch unsere beiden Kauftipps, die Sie weiter unten finden. In der Galerie stellen wir ihnen alle acht Modelle in der Reihenfolge ihrer Beliebtheit kurz vor.

Anzeige

Bildergalerie Galerie DECT-Telefone Galerie: Die beliebtesten DECT-Telefone AVM Fritz!Fon MT-FBabyphone, Weckalarm, RSS- sowie Mailfunktion und sogar ein Internetradio: Das Fritz!Fon MT-F ist vielseitig einsetzbar und…

Beste Ausstattung: Gigaset S810A

Preis: 90 Euro

Gigaset S810A bei Amazon

Viel Glanz nach außen hin, aber auch viel Ausstattung: Das S810A ist einerseits mit allen essentiellen Telefonfunktionen ausgestattet, bringt aber auch Features mit, die bei einem DECT-Telefon nicht die Regel sind: eine USB- und eine Bluetooth-Schnittstelle. Letztere zum Beispiel für den Anschluss des im Lieferumfang befindlichen Funk-Headsets.

Ein weiteres Extra ist die Synchronisation mit dem Outlook-Adressbuch. Dafür gibt es die kostenlos erhältliche Software Gigaset QuickSync. Ein Adressbuch für 500 Kontakte mit jeweils drei Rufnummern sowie der Voll-Eco-Modus für Null Strahlung, wenn das DECT auf der Basisstation liegt, machen das Ausstattungspaket komplett. Ebenfalls positiv: Die soliden und edlen Tasten mit sehr gutem Druckpunkt.

© Hersteller Gigaset S810 A

Erste Sahne sind auch die gemessenen Klangwerte im Labor. Nur die Ausdauer ist nicht ganz auf der Höhe. Dennoch: Für Vieltelefonierer ist das S810A mit Bluetooth-Headset für 90 Euro ein absoluter Kauftipp.

Günstigster Preis: Gigaset A400

Preis: 29 Euro

Gigaset A400 bei Amazon

Gleich an zweiter Stelle in der Beliebtheitsskala bei den Käufern liegt das günstigste aus unserer Riege von acht Modellen. Teil des Erfolgsrezepts des A400 ist neben dem Preis seine übersichtliche Ausstattung, die für einfaches Handling spricht.

Mit dabei ist sogar der Voll-Eco-Modus, ein echtes Plus. Denn für viele Kunden ist die Strahlenreduktion mittlerweile ein echtes Kaufargument. Das Telefonbuch fasst 80 Kontakte, die Anruferliste immerhin 25 Einträge. Klar: Eine Freisprecheinrichtung ist ebenfalls integriert.

© Wolfgang Boos Gigaset A400

Der Hersteller gibt die Sprechzeit mit 20 Stunden an, die Standby-Zeit mit 220 Stunden. Zum Einsatz kommen zwei AAA-Akkus. Wer ohne einen Anrufbeantworter auskommt, der kann mit dem Gigaset A400 kaum etwas falsch machen.

Wer auf den AB nicht verzichten mag, der sollte auf das AS285 zurückgreifen, das bei Amazon zwar nur einen Euro mehr kostet, aber nicht ganz so beliebt ist.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Gigaset C620A im Test 83,4% Als Familientelefon beworben, bietet das behutsam modernisierte Schnurlose jetzt Funktionen, die es bisher nur in der…

Testbericht Gigaset SL930A im Test 78,8% Mit dem schnurlosen DECT-Telefon Gigaset SL930A haben die Münchener ihr Touchscreen-Flaggschiff auf Android umgestellt.… Testbericht Gigaset E630A im Test 83,2% Der neue Star in der Gigaset-Mittelklasse verbindet bewährte DECT-Tugenden mit einem gegen Staub und Wasser geschützten…

DECT-Telefon mit Anrufbeantworter Gigaset CL540A Dune im Test 82,4% Das Gigaset CL540A sieht elegant aus und liegt gut in der Hand. Im Test zeigt das DECT-Telefon bewährte Gigaset-Technik. IP-Telefon Gigaset S850A GO im Test Mit einer neuen Basisstation, die speziell für All-IP-Anschlüsse ausgelegt ist, bietet das Gigaset S850A Go maximalen IP-Telefonie-Komfort.