Den Dreh raus

Alles, was Sie zum Netzstecker-Polaritäts-Check benötigen, ist ein preiswertes Digital-Multimeter (DVM), das Sie für wenige Euro im Bau- oder Elektronikfachmarkt erstehen können. Grundbedingung für den Polaritäts-Check: Das zu untersuchende Gerät muss völlig frei stehen und darf nicht über Kabel mit anderen Komponenten verbunden sein - sonst wird die Messung verfälscht.

© Archiv Die Netzstecker-Position mit dem niedrigeren Spannungswert ist die bessere.

Zur Ermittlung der optimalen Steckerposition gehen Sie folgendermaßen vor: Schalten Sie das DVM auf den höchsten Wechselspannungsmessbereich (ACV) und klemmen das schwarze Messkabel an den Schutzleiterkontakt der Netzsteckdose. Stecken Sie nun das Netzkabel des zu prüfenden Geräts in die Steckdose und - wichtig - schalten Sie dieses ein. Berühren Sie jetzt mit der Spitze des roten Messkabels ein gut leitendes Metallteil (Buchsenkragen, Schraubenkopf) am Gerätegehäuse. Nun zeigt das DVM einen Spannungswert, der zwischen einigen Volt und 230 Volt liegen kann. Wiederholen Sie diese Prozedur anschließend mit vertauschter Netzsteckerpolung. Die richtige Steckerposition ist die mit dem geringeren Spannungswert.

Einige Geräte besitzen interne, symmetrische Netzfilter; er hat in beiden Positionen etwa den gleichen Spannungswert. Für schutzgeerdete Geräte ist die Steckerposition ebenfalls nicht von großer Bedeutung, da bei ihnen der Ableitstrom über den Schutzleiter abfließt. Wer diese trotzdem ausphasen möchte, kommt um eine gehörmäßige Überprüfung kaum umhin, da das Auftrennen des Schutzleiters unzulässig ist.

