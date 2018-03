Der AUDIO-Akustik-Assistent

© Archiv

Seit über 20 Jahren gibt es sie, die AUDIO-Bestenliste, und viele HiFi-Fans haben sich im Laufe der Jahre daran orientiert. Doch gerade beim Boxenkauf ist die Entscheidung ausschließlich "nach Punktzahl" nicht immer der richtige Weg: Ob ein Lautsprecher zu Ihrer Musik, Ihren individuellen Bedürfnissen passt, kann eine einzelne Note genauso wenig verraten wie die Eignung für verschiedene Raum- und Hörsituationen. Alle Boxen-Tests in AUDIO enthalten deshalb zwei zusätzliche, differenzierte Bewertungen. Erstens das Audiogramm - dort werden acht einzelne Aspekte der Klangqualität bewertet. Welche Ihnen dabei wichtig sind, entscheiden Sie selbst und letztendlich Ihr Musikgeschmack: Für den Kammermusikfan ist die Neutralität sicher entscheidend, der Techno-Hörer kann auf Maximalpegel und Tiefbass am wenigstens verzichten. Unabhängig von der im Hörraum bewerteten Klangqualität sagt Ihnen der neue Akustik-Assistent von AUDIO, in welcher Umgebung eine Box am besten spielt, bewertet nach Raumgröße/Hörabstand, Raumakustik/Nachhallzeit und Boxenaufstellung/Wandabstand. Und noch einen Aspekt greift AUDIO auf: In vielen Tests finden Sie differenzierte Tipps und Tricks zur Verstärkerauswahl - eine Box muss schließlich auch mit dem Amp harmonieren. Einen ersten Anhaltspunkt liefert Ihnen hier wieder eine Zahl: die exklusive AK, die AUDIO-Kennzahl.

Laden Sie sich einfach das kostenlose PDF herunter und erfahren Sie, wie der Akustik-Assisten im Heft funktioniert.

