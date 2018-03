Der Startbilschirm

Eine leichte Berührung der Schaltflächen führt direkt zur gewünschten Funktion. Hinter den Kacheln können sich zudem umfassendere Bereiche wie Kontakte, Musik & Video und Bilder oder auch die favorisierten Anwendungsprogramme verbergen.

Wer möchte, kann den Link zu einer Internetseite oder einen wichtigen Kontakt in Form einer eigenen Kachel auf den Startbildschirm bringen. Der hält den Benutzer zusätzlich auf dem Laufenden.

Die eingeblendeten Zahlen zeigen auf einen Blick, wie viele Anrufe und Nachrichten zwischenzeitlich eingegangen sind. Einziger kleiner Kritikpunkt am Start-Screen: Bei Schaltflächen mit hellen Bildmotiven ist der Kacheltitel schlecht oder nicht lesbar.

© connect Windows Phone 7 sorgt mit Miniaturbildern zuvor gewählter Musiktitel oder Fotos automatisch für Abwechslung im Startbildschirm.

Das Funktionsmenü

Rechts neben dem Startbildschirm befindet sich eine alphabetisch geordnete Liste mit allen verfügbaren Programmen und Funktionen. Der Wechsel zwischen den beiden elementaren Ansichten erfolgt einfach auf Berührung des Pfeil-Buttons oder mit einer Fingerbewegung in horizontaler Richtung.

Ist das Smartphone mit zahlreichen Extra-Programmen aufgemotzt worden, kann die Suche innerhalb der Liste schon mal einen Tick länger dauern. In diesem Beispiel wäre eine weitere Unterteilung wünschenswert.

In den meisten Fällen bringen die flachen Hierarchien und das gleichberechtigte Nebeneinander aller Funktionen sicher Vorteile, zumal das vertikale Verschieben der Programmlisten und das Stoppen des Bildlaufs mit einer Berührung einwandfrei klappt.

© connect Eine zentrale Liste zeigt dem Anwender das komplette Funktionsangebot.

Startbildschirm gestalten

Wer einen Eintrag in der Programmliste auf den Startbildschirm befördern möchte, legt einfach den Finger so lange auf die gewünschten Zeile, bis eine Schaltfläche mit weiteren Optionen erscheint. Nach dem Antippen der Option "Auf Startseite" wird eine entsprechende Kachel am unteren Ende des Startbildschirms angefügt.

Der Nutzer kann die Kachel-Elemente zudem nach Belieben löschen oder verschieben. Auch hier lautet der Trick: Einfach mit dem Finger etwas länger auf der Schaltfläche verweilen, bis die Kachel größer wird. Dann das Element an die gewünschte Position bewegen, loslassen und einmal kurz antippen, um die Kachel zu platzieren.

Zum Löschen müssen Sie ebenfalls kurz warten, bis die vergrößerte Darstellung gezeigt wird. Danach tippen Sie auf das kleine Symbol mit der durchgestrichenen Reißzwecke. Die Funktion, die bisher hinter der Schaltfläche steckte, bleibt selbstverständlich in der vollständigen Programmliste weiterhin erhalten.

Die Hardware-Tasten

Die Frontseiten der neuen Windows-Phones sind mit drei Tasten bestückt. Der Zurück-Button führt Schritt-für-Schritt zu den zuvor gezeigten Screens. Die Taste mit dem Windows-Logo bringt den Anwender zum Startbildschirm.

Und wer etwas länger drückt, kann hier die auf Anhieb gut funktionierende Steuerung über Sprachbefehle ausprobieren. Das Lupen-Symbol ruft Suchfunktionen auf.

