Der Trick mit den Handys

Wenn Handys bewegt werden, müssen sie in bestimmten Abständen die Funkzelle wechseln. Sie werden sozusagen von einem Mobilfunk-Mast zum anderen weitergereicht, damit sie die Verbindung halten können. Je nachdem, mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit das passiert, lassen sich sogar Fußgänger und Autofahrer theoretisch auseinanderhalten.

Nach Auskunft von Vodafone wäre es daher sogar denkbar, Innenstädte in die großangelegte Stauüberwachung einzubeziehen. Diese Daten hält man bei TomTom mit dem Hinweis auf das Handy-Kuddelmuddel in Innenstädten allerdings für schwer weiterverwendbar.

Man konzentriert sich folglich auf die statistische Erfahrung, dass im Stau stehende Autofahrer häufig spontan ihr Handy benutzen, um Freunden oder Geschäftspartnern ihre Verspätung anzukündigen.

Anzeige

© Archiv das handy meldet: vodafone-daten geben aufschluss über ort, uhrzeit und durchschnittsgeschwindigkeit.

Wenn man also die Bewegung von Handys beobachtet, mit denen telefoniert wird, oder SMS verschickt werden, kann man außerstädtische Verkehrsstörungen zuverlässig erkennen.

Davon ist man bei TomTom und Vodafone überzeugt und will so die Zahl erfasster Straßen in Deutschland verzehnfachen. Wichtig für den Navigationsnutzer ist auch, dass die verwendeten Daten vollständig anonymisiert sind, so dass niemand personenbezogene Bewegungsprotokolle erstellen kann.

Anzeige

Mehr zum Thema Mobile Navigationsgeräte Tomtom Rider: Navi für Biker Das mobile Navigerät Tomtom Rider hat ein robustes 4,3-Zoll-Display, eine Bluetooth-Schnittstelle und bietet spezielle Routenplanungen für…

Motorrad-Navi Tomtom Rider im Test Sommerliche Testfahrt: In Italien konnten wir einen ersten Blick auf den neuen Tomtom Rider werfen. Montiert auf Suzuki-Reisesportlern zeigte, das… Testbericht Tomtom Go 500 im Test 93,0% Tomtom hat seine Navi-Ikone radikal überarbeitet. Der Test des Go 500 zeigt dass das an vielen, aber nicht an allen…

Testbericht TomTom Start 60 M Europe Traffic im Test 88,0% Das größte Tomtom aus der kleinsten Start-Serie tut sich im Test gegen die Konkurrenz schwer, da der Staudienst Tomtom… Navigation TomTom Go 5100 und Go 510 im Test Tomtom geht in die Cloud: Zu seiner MyDrive-Plattform stellte der Anbieter vier neue Navi- Modelle vor. Doch auch deren Vorgänger lassen sich per…