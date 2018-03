© connect Deutsche Telekom und O2

Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet voran und bereitet den Netzbetreibern wegen des rasant steigenden Datenkonsums jede Menge Kopfzerbrechen. Doch gleichzeitig lässt der Ausbau der schnellen Netze neue Geschäftsfelder erblühen, mit denen die Mobilfunker in absehbarer Zeit reiche Ernte einfahren wollen.

So spricht Telekom-Boss Rene Obermann davon, dass die PC-Architektur überholt sei und die Post-PC-Ära begonnen habe - und sieht vor allem in Cloud-Services, die die europäischen Datenschutzbestimmungen einhalten, jede Menge Potenzial.

So ist die Telekom unlängst mit dem Cloud-basierten Videokonferenzdienst VideoMeet gestartet, der unterschiedliche Videosysteme und Standards - unabhängig vom Anbieter - verbindet. Doch dabei will's der Großkonzern nicht belassen und schreitet auch bei Mobile Payment, Machine-to-Machine-Diensten und dem vernetzten Haus voran, wie der Innovations-Chef Thomas Kiessling im Interview erläutert.

Auch O2 setzt auf neue Wachstumsfelder und ermöglicht seit Anfang März mit der Touch-&-Travel-App den Kartenkauf für Bus und Bahn per Handy. Zudem will der E-Netzbetreiber ab 2. Juli LTE zur mobilen Nutzung in acht Großstädten anbieten. Die Pläne verrät Rene Schuster, CEO von Telefonica Germany, auf der folgenden Seite.

