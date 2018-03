Devolos Strom-Netzwerk

© fotos: hersteller musik via stromnetz verteilt: d-lan audio tone und d-land audio base von devolo

Der D-LAN 85 HS plus (Bild oben) ist ein clever konstruierter Powerline-Adapter: Mit seiner integrierten Steckdose blockiert er anderen Endgeräten oder Mehrfachsteck dosen nicht den Platz am Stromanschluss.

Der D-LAN Audio Tone (Bild links) vereint als stylisher Lautsprecher ein aktives Stereo-Soundsystem mit der Home-Plug-Technik und liefert so Musik ins ganze Haus. Über die beiliegende Fernbedienung lässt sich das System ganz bequem vom Sofa aus steuern.

Mit der D-LAN Audio Base gibt Devolo außerdem dem iPod einen festen Platz im Wohnzimmer - sie reicht die Musik per Powerline entweder an das D-LAN Audio Tone oder an eine direkt angeschlossene Stereoanlage weiter.

