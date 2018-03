© Hersteller Dictamus

Dictamus

Preis: 14,99 Euro

Bedienung: 85%

Design: 65%

Funktionalität: 90%

SMS diktiert man mit Siri - die Apple-Assistentin verwandelt aber maximal 60 Sekunden an gesprochenem Wort in Text. Wer beruflich diktieren will oder muss, braucht eine Schreibkraft oder Transkriptions-Software.

An diese Profis wendet sich Dictamus von der schwäbischen Software-Schmiede Jotomi. Der Funktionsumfang entspricht locker aktuellen Diktiergeräten von Olympus, Philips und Co: Diktate lassen sich mit Kapitelmarken versehen, Einfügen statt Überspielen ist ebenso wenig ein Problem wie das Auswählen und Löschen ganzer Bereiche.

Für Profis geeignet

Dank der Aufnahme komprimierter .m4a-Dateien bleiben die Diktate klein (etwa 300 KB pro Minute) und eignen sich damit für den Versand unterwegs, der per E-Mail, via Dropbox oder zu anderen Speicherzielen möglich ist.

Siri: Diese Befehle versteht die iPhone-Spracherkennung

Zudem glänzt die fast selbsterklärende App mit einer Sprachaktivierung für das Diktieren in ruhiger Büroumgebung und der Möglichkeit, Aufnahmequalität und Mikrofon-Empfindlichkeit zu beeinflussen. Perfekt wäre diese hervorragende App, wenn Sie neben MP4, AAC, Wave und AIFF auch noch das Profiformat DSS beherrschen würde.

Fazit: Jeden Cent wert

Wenn Sie auch nur gelegentlich diktieren wollen oder es beruflich müssen, ist Dictamus jeden Cent wert.

