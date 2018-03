Dictations macht aus dem iPhone ein Profi-Diktiergerät. Versionierung ist der Pluspunkt dieser App, die dadurch eine Reise in die Vergangenheit Ihrer Aufnahmen ermöglicht.

Dictations

Preis: 0,89 Euro

Bedienung: 50%

Design: 40%

Funktionalität: 80%

Die App Dictations eignet sich für professionelles Diktieren, und stammt aus Baden-Württemberg - der Hersteller Naxos Software sitzt in Hemsbach im Odenwald.

Dictations bietet mit seiner Versionierung ein Feature, das besonders für unbedachte Naturen hilfreich sein dürfte. Jede Änderung an einem Diktat resultiert in einer neuen Version, die Änderung ist damit automatisch nicht-destruktiv - die alte Version bleibt vorhanden. So kann man jederzeit zurück zum Status quo ante.

Profi-Funktionen, schwache Bedienung

Darüber hinaus beherrscht Dictations das Einfügen und Überschreiben, kann wie die Konkurrenz Diktate an verschiedene Ziele versenden und versteht sich auf sprachaktiviertes Diktieren.

Spracherkennungs-Apps im Vergleich

Zudem lassen sich Diktate taggen, also zur besseren Auffindbarkeit mit Etiketten versehen, die aus Begriffen und Symbolen bestehen dürfen. Unter der Schmalspur-Optik und den klein geratenen Touch-Buttons leidet die Usability jedoch ungemein; nach einer grundlegenden Überarbeitung der Bedienoberfläche wäre die App ein Geheimtipp, zumal der Preis heiß ist.

Fazit: An der Umsetzung happerts

Tolle Idee, nicht so tolle Umsetzung: Die Dictations-Funktionalität ist top, doch die App braucht dringend ein Facelift.

