Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) hat in ihrer Studie "mobile Facts 2011" die beliebtesten mobilen Anwendungen in Deutschland ermittelt. Wir stellen die 15 Top-Apps des Jahres 2011 vor.

© Anbieter Die 15 beliebtesten Apps des Jahres 2011

Täglicher Newsletter



Anzeige

Die mobile-facts-Studie ist das mobile Pendant der etablierten Erhebung "internet facts", die die AGOF regelmäßig veröffentlicht. Ziel ist es, speziell über die Nutzung von mobilen Internet-Angeboten zu informieren. Die Untersuchung bietet repräsentative, aktuelle Zahlen zur Reichweite von Apps und mobilen Webseiten und ist vor allem für Werbetreibende und Mediaplaner interessant - aber auch für den Endkunden, weil er einen Überblick über die beliebtesten mobilen Apps bekommt. Bei der AGOF-Studie geht es nicht darum, wie oft eine App heruntergeladen wurde, sondern wie häufig sie regelmäßig genutzt wird. Daher findet man auch keine Spiele unter den Top 15, sondern vielmehr Apps, die einen praktischen Mehrwert bieten und daher immer wieder aufs Neue aufgerufen werden. Während man Angry Birds irgendwann durchgespielt hat, schaut man in die Wetter-, Sport- oder Nachrichten-App fast täglich rein. Diese Mini-Programme dominieren daher auch das AGOF-Ranking.Die App-Nutzung wird dabei nach Unique Usern und Reichweite gestaffelt. Zu den Unique Mobile Usern zählt die AGOF insgesamt 16,95 Millionen Erwachsene ab 14 Jahren - 2010 waren es nur 10,95 Millionen. Die Nutzungszahlen im mobilen Web sind also innerhalb eines Jahres um über 55 Prozent angestiegen.Welche Apps 2011 am häufigsten genutzt wurden, erfahren Sie hier:

Bildergalerie Galerie App-Tipps Die 15 beliebtesten Apps des Jahres 2011 Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) hat in ihrer Studie "mobile Facts 2011" die beliebtesten mobilen Anwendungen in Deutschland ermittelt.…

Anzeige

Mehr zum Thema Tipp 10 Top-Apps für Windows Phones Für das Betriebssystem Windows Phone gibt es mittlerweile mehr als 30.000 Programme - da geht schnell der Überblick verloren. Wir stellen 10…

App-Tipps Die besten Android-Spiele 2011 Der Anfang eines Jahres ist immer ein guter Zeitpunkt für Rückblicke. Die renommierte New York Times hat jetzt eine Liste mit den aus ihrer Sicht… Show Your App Award Das sind die 15 Super-Apps Auf den M-Days - einer der größten Kongress-Messen rund um das Thema Mobile - wurden jetzt die Super-Apps gekürt. Wir stellen die 15 besten mobilen…

App-Tipps Apps zum Abheben Smart sind moderne Handys vor allem dank dem großen Software-Sortiment. connect zeigt Ihnen eine ganz und gar subjektive Auswahl an empfehlenswerten… App-Tipps Pflicht-Apps für das iPhone Mehr als eine halbe Million Apps tummeln sich in Apples App Store. Die kann man nicht alle auf seinem iPhone installieren, daher haben wir ein paar…