Die 25 besten Spiele für iPod, iPhone und iPad

Auf kaum einer Spiele-Plattform ist das Angebot so riesig wie bei Apples iOS und dem dazugehörigen AppStore. Gleichzeitig ist es aber auch nirgendwo so unübersichtlich. Wir helfen Ihnen, Titel in die Hände zu bekommen, die Spielspaß garantieren.

© Archiv Apple,ipod,spiele,gaming,ios,appstore

Zwischen 250.000 und 300.000 Apps füllen inzwischen den AppStore. Wieviele davon nun genau Spiele sind, ist nicht bekannt - im sechsstelligen Bereich dürfte die Zahl allerdings liegen - Tendenz stark steigend. Dementsprechend gibt sich Apple Mühe, iTunes halbwegs übersichtlich zu halten. Doch trotz Kategorisierungen, Empfehlungslisten und Kunden-Feedback: Selbst Experten fällt es schwer, den Überblick zu behalten und die Spreu vom Weizen zu trennen. Zumal eine vernünftige Sortierfunktion nach wie vor fehlt.

Da sind Reinfälle programmiert, auch weil es den Entwicklern selbst vorbehalten bleibt, was sie für ihr Programm verlangen wollen. So gibt es kostenlose Kracher genauso wie absolut fragwürdige Programme, für die dreisterweise trotzdem drei Euro verlangt werden. Damit Sie mit Ihrem iOS-Gerät dauerhaft Spaß am Spielen haben, gibt es unsere Empfehlungen für Titel, die einiges an Spielspaß garantieren. Die Top-Spiele reichen vom kleinen Ein-Mann-Programm bis hin zu teuren Entwicklungen namhafter Spielepublisher.

Einige Anmerkungen zu unseren Empfehlungen: Die Preise geben einfach den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Artikel-Erstellung an. Lediglich bei laufenden Aktionen wird der ansonsten "normale" Preis angegeben. Bekanntermaßen sind diese im AppStore aber nicht besonders stabil. Mal fallen sie, mal steigen sie, dann gibt es manche Apps im Rahmen eines Sonderangebots ganz umsonst, nur um dann doch wieder kostenpflichtig zu sein. Wir empfehlen einen regelmäßigen Besuch auf der Appshopper-Seite. Dort werden (fast) alle Preissenkungen, Aktionen und Neuerscheinungen permanent zusammengefasst - dank diverser Filter lässt sich auch bequem nach bestimmten App-Kriterien suchen.

