Die 5 strahlungsärmsten Smartphones Die 5 Testsieger im Überblick

Platz 1: Samsung Galaxy Note

connect-Testwertung: sehr gut (435von 500 Punkten)

connect-Strahlungsfaktor: -0,76

Platz 2: Samsung Galaxy Nexus

connect-Testwertung: gut (397 von 500 Punkten)

connect-Strahlungsfaktor: -0,71

Wer mit dem großen, 173 Gramm schweren Gehäuse leben kann und einen riesigen 5,3 Zoll großen Touchscreen zu schätzen weiß, der kann mit dem Samsung Galaxy Note nichts falsch machen. Sowohl in der Bestenliste als auch beim Strahlungsfaktor liegt das Note auf Platz 1. Es bietet die derzeit beste Ausdauer mit einer Ausdauer von rund 9:40 Stunden bei intensivem Dauerbetrieb. Auch beim Klang kommt es auf die derzeit beste Wertung. Ein Update auf Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ist in Kürze verfügbar.

Wer es etwas kompakter mag: Das Google-Smartphone, das als erstes mit der Android-Version 4,0 (Ice Cream Sandwich), auf den Markt kam, bietet mit einen 4,4 Zoll großen Touchscreen.ebenfalls viel Displayfläche. Mit 139 Gramm ist spürbar leichter als das Note, ein wirklich kompaktes Smartphone ist aber auch das Galaxy Nexus nicht. Die Ausstattung ist top. Unter den fünf strahlungsärmsten Smartphones bietet es allerdings die schwächste Ausdauer.

Platz 3: Sony Ericsson Xperia Play

connect-Testwertung: gut (403 von 500 Punkten)

connect-Strahlungsfaktor: -0,67

Betrachtet man die Wertung des connect-Tests liegt das Sony Ericsson Xperia Play auf Platz 2 hinter dem Samsung Galaxy Note. Das Android-Smartphone bietet eine gute Ausstattung. Auch die Messwerte inklusive Ausdauer liegen auf einem guten Niveau. Als Playstation-Smartphone ist das Play sicher ein Nischenprodukt.

Wer unterwegs gerne spielt, wird die ausziehbare Tastatur, von der PSP bekannte Spielesteuerung zu schätzen wissen. Alle anderen können dieses Feature einfach links liegen lassen, bekommen ein gut ausgestattetes Android-Smartphone mit 4-Zoll-Touchscreen, das im Moment sehr günstig zu haben ist. Aufgrund der zusätzlichen Steuerungselemente fällt es allderings recht dick (16 Millimeter) und auch recht schwer aus (174 Gramm).

Platz 4: Samsung Galaxy 551

connect-Testwertung: gut (387 von 500 Punkten)

connect-Strahlungsfaktor: -0,63

Das Samsung Galaxy 551 ist ein solides Mittelklasse-Smartphone, das allerdings nur noch vereinzelt im Handel zu finden ist. Wer das Android-Gerät unbedingt haben will, muss sich möglicherweise bei ebay umschauen. Dort ist das Gerät für unter 100 Euro zu haben. Dafür gibt's ein solide ausgestattetes Smartphone mit einem 3,2-Zoll-Touchscreen. Highlight ist die ausziehbare Schreibmaschinen-Tastatur, die das Samsung Galaxy 551 zu einer guten Wahl für sparsame SMS-Junkies macht.

Platz 5: LG P920 Optimus 3D

connect-Testwertung: gut (400 von 500 Punkten)

connect-Strahlungsfaktor: -0,60

LGs erstes Smartphone mit 3D-Display funktioniert ohne Brille und ist eine nette Spielerei beim Betrachten von Videos oder beim Gaming. Richtig überzeugen konnte uns die Technik noch nicht, dafür ist sie zu sehr vom Blickwinkel abhängig, außerdem verliert das Display im 3D-Modus an Helligkeit.

Doch wie für das Xperia Play gilt: Man kann dieses Gimmick einfach ignorieren und hat dann ein gut ausgestattetes Android-Smartphone mit einem großzügigen 4,3-Zoll-Touchscreen. Wirklich klein ist also auch das Optimus 3D nicht, mit 168 Gramm bringt es zudem einiges auf die Waage.

Fazit: Allesamt große Klopper

Wer ein strahlungsarmes Smartphone sucht, kommt derzeit an Android nicht vorbei. Die fünf besten Smartphones arbeiten allesamt mit dem Google-Betriebssystem. Besonders erfreulich: Wer ein strahlungsarmes Gerät sucht, muss keine Kompromisse eingehen. Alle Kandidaten schneiden im connect-Test mit der Note gut ab, im Samsung Galaxy Note steht sogar das derzeit beste Smartphone auf Platz 1 der Strahlungsbestenliste.

Der einzige Kompromiss, auf den man sich einlassen muss: Wirklich kompakte Modelle finden sich nicht in der Top 5. Das hat einen einfache Grund: In einem großen Gehäuse können die Antennen so positioniert werden, dass sie auch beim Telefonieren vom Kopf weit sind, ein dickes Gehäuse schirmt besser ab als ein dünnes.

