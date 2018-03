© Finanzen.net Finanzen.net Börse & Aktien

Bewertung: 4 von 5 Sternen

Testgerät: iPhone 5

Preis: kostenlos

Download: itunes.apple.de

Ob Finanzen.net tatsächlich das größte deutsche Börsen- und Finanzportal ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, die zugehörige iOS-App gehört indes zu den besten Finanzmarkt-Tools für das Apple-Betriebssystem. Die App informiert über das aktuelle Börsengeschehen und Trends. Dazu präsentiert sie eine Mischung aus Echtzeitkursen, Top- und Flop-Listen sowie jeder Menge Nachrichten für Finanzmarktinteressenten.

Sobald ein Kurswert aktualisiert wird, blinkt der dazugehörige Eintrag kurz auf. So hat der Nutzer die Änderungen bei Werten im DAX, TecDAX und Dow Jones mit Gewinnen und Verlusten live im Blick. Tagesaktuelle Hintergrundberichte, Unternehmensmeldungen und Zusammenfassungen bündelt die App unter "Nachrichten". Die Beiträge sind nach Kategorien gegliedert und bei Fremdmeldungen mit der Nachrichtenquelle versehen.

Am oberen Display-Rand befindet sich ein Ausklappfeld, das ein gezieltes Anspringen von Märkten, Fonds, Anleihen, Rohstoffen, Zertifikaten und anderen Inhalten ermöglicht. Weitere Unterpunkte erreicht man über unscheinbare, aber durchgängig in blau unterlegte horizontale Auswahlflächen. Mit dem Zurück-Knopf links oben geht es zur vorherigen Ansicht - das ist praktisch.

Hintergründe zu einer Aktie verraten das Datenblatt, die Kursziele und die Signale-Tabelle. Außerdem lassen sich alle zugehörigen Newsmeldungen in chronologischer Sortierung auf den Bildschirm holen. In den "Favoriten" lassen sich Beobachtungslisten erstellen, die wahlweise nur in der App, dann aber ohne umständliche Registrierung, oder nach einmaliger Anmeldung bei Finanzen.net auch auf der korrespondierenden Website erscheinen.

Fazit

Kapitalanleger kommen bei "Finanzen.net Börse & Aktien" auf ihre Kosten. Auf einigen Seiten gibt es eine akzeptable Werbeeinblendung am oberen Rand.

