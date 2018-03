Technisch betrachtet ist es für Akkus am besten, sie erst dann zu laden, wenn sie komplett leer sind. Bei Schnurlostelefonen ist das aber kaum praktikabel, schließlich will man jederzeit telefonieren können. Auch sind die meisten Nutzer dazu übergegangen, das Mobilteil entweder nach jedem Gespräch oder spätestens am Abend in die Ladeschale zu legen.

Und schließlich werden mittlerweile so große Stromspeicher verbaut, dass selbst die stromhungrigsten DECTs locker eine halbe Woche durchhalten. Die Ausdauer ist also längst nicht mehr so kritisch wie noch vor einigen Jahren und wurde dementsprechend abgewertet. Trotzdem kann ein Schnurlostelefon hier immer noch 50 Punkte sammeln.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Richtig verbunden Festnetztest: 8 Provider im Härtetest Surfen im Netz, Telefonieren über Festnetz und mobil - Deutschlands größter Festnetztest zeigt, bei welchem Provider dies am besten gelingt.

Kaufberatung Wie finde ich die richtige Telefonanlage? Sie suchen eine Telefonanlage für ihr Unternehmen oder für zu Hause? connect verschafft Ihnen den Überblick über das Angebot und zeigt, worauf Sie bei… Top 10 DECT-Telefone Die besten DECT-Telefone bis 50 Euro Wir stellen die zehn besten Schnurlostelefone vor, die weniger als 50 Euro kosten. Die Kandidaten: Allesamt Markenware, die im connect-Test mit der…

DECT-Telefone Die beliebtesten DECTs bis 100 Euro Wir zeigen die acht beliebtesten DECT-Telefone. Dabei dominieren mit Gigaset und AVM zwei Hersteller das Geschehen. Ratgeber DECT: Mit Eco-Mode Strahlung reduzieren Der Eco-Mode sorgt dafür, dass die Basisstation des DECT-Telefons nicht funkt, wenn gar nicht telefoniert wird.