© Hersteller/Archiv android, icon, symbol

Unsere App-Tipps halten für jeden Spieler-Typ etwas bereit: Rätselfreunde knobeln in World of Goo, Nostalgiker erfreuen sich am Lemmings-Klon Spirits und Adventure-Fans erleben den Klassiker Baphomets Fluch nun auch auf mobilen Endgeräten. Für Action-Fans empfehlen wir den aufwendigen Shooter Shadowgun. Freizeit-Rasern legen wir eine Testrunde in Asphalt 7 ans Herz.

Bei der Auswahl der Highlights haben wir neben den Erfahrungswerten der Redaktion Statistiken und Feedback auf Google Play miteinbezogen. Sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Spiele wurden berücksichtigt. Wenn möglich, wurde eine gratis spielbare Demo-Version angegeben.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Top 10 Galerie: Die besten Android-Spiele Wir helfen bei der Suchen nach neuen Top-Games für Android und präsentieren aktuelle Highlights aus dem Google Play Store.

Hinweis: Das Spielerlebnis kann je nach Smartphone und Tablet variieren.Um sicherzugehen, dass ein Android-Game auf Ihrem Gerät keine Probleme macht, sollten Sie erst eine kostenlose Demo testen. Gibt es keine Gratis-Version, empfehlen wir Folgendes: Öffnen Sie die Download-Seite der App im Play Store und navigieren sie auf den Reiter "Erfahrungsberichte". Hier können Sie nun das Nutzer-Feedback über die Sortierfunktion "Alle Geräte" auf Ihr Smartphone- oder Tablet-Modell eingrenzen und sich so gezielt über mögliche Fehlfunktionen informieren.

Top 10: Die besten Smartphones bis 150 Euro

Sollte ein Spiel auf Ihrem Mobilgerät dennoch nicht problemfrei laufen, heißt es: schnell sein! Innerhalb von 15 Minuten können Sie einen Einkauf im Play Store stornieren. Wie das geht, erläutert die Hilfeseite von Google.

Anzeige

Mehr zum Thema Android-Games Rennspiel Real Racing 3 im Test Wer bremst, verliert? Nicht ganz: Bleifüße kommen bei "Real Racing 3" nicht aufs Podium - der Arcade-Racer erfordert Feingefühl.

Android-Games Slingshot Racing: Spiele-App im Test Schlitten-Gaudi: "Slingshot Racing" ist die Eisprinzessin unter den Rennspiel-Apps. Wir haben das Android-Game getestet. Android-Games Real Boxing für Android im Test Bei "Real Boxing" zählen gutes Timing und gute Reaktionen: Wer glaubt, Boxen sei eine hirnlose Schlägerei, wird bei diesem Android-Spiel eines…

Augmented-Reality-Game Google Ingress App für Android Mit der Android-App Ingress bringt Google immer mehr Menschen auf die Straße. Was hat es mit dem Augmented-Reality-Spiel auf sich? Google Play Store Beliebte Android-Apps verbreiten Adware Einige beliebte Apps haben möglicherweise Millionen Android-Smartphones und -Tablets mit Adware infiziert. Google hat drei Apps mittlerweile aus dem…