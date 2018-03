Die besten iPad-Apps

© bei Archiv/Hersteller

13 Kategorien umfasst die Liste der von Apple prämierten Apps und Spiele des Jahres für das iPad. Darunter finden sich allerlei Anwendungen, bei denen sich ein genauer Blick lohnt, etwa bei Paper (gratis mit In-App-Käufen), einer vielseitigen Grafik-App, oder beim Nachschlagewerk The Design Museum Collection for iPad (kostenlos). Interessant sind auch die Apps Immonet (kostenlos) und Schuhbecks Videokochschule (1,79 Euro).

Bestes Spiel des Jahres wurde The Room (1,79 Euro) gefolgt vom zweitplatzierten Eufloria HD (4,49 Euro). Wie zu erwarten sind auch Klassiker wie iPhoto (4,49 Euro), Pages (8,99 Euro), GoodReader for iPad (4,49 Euro), Skype for iPad (kostenlos) und DB Navigator (kostenlos) unter den Preisträgern.

Auffinden lassen sich diese und viele weitere Apps im App Store. In Apples Software-Laden tummeln sich neben Apps für das iPhone und den iPod Touch sowie Universal-Apps, die auch auf dem iPad laufen, immer mehr reinrassige iPad-Apps. Einsetzen lassen sie sich von wenigen Ausnahmen abgesehen auf allen iPad- und iPad-Mini-Modellen von der ersten bis zur aktuellen Generation. Apple hat es bislang allerdings versäumt, echte iPad-Apps mit einem entsprechenden Symbol eindeutig zu kennzeichnen. Ein aussagekräftiges Icon in Form eines Pluszeichens tragen im App Store nur Universal-Apps. Immerhin bekommt man beim Aufruf des App Stores am iPad nur passende Apps angezeigt.

Testbericht: Apple iPad 4 im Praxistest

Zwar hat Apple den App Store im Rahmen der Veröffentlichung von iOS 6 optisch aufgefrischt, doch selbst die Sonderseite zu den Apps des Jahres muss man in der Rubrik "Highlights" erst umständlich suchen. Deshalb stellen wir die fünf interessantesten Preisträger hier vor.

