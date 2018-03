And the winner is...

Auch dieses Jahr hat AUDIO zusammen mit der High End Society die besten Vorführungen der Messe gekürt.

Über den Titel "Best Stereo Performance" konnte sich Adib Khavari von Audio Components freuen. Die Vorführung der Martin Logan CLX zusammen mit McIntosh-Elektronik heimste den Sieg ein.

Der Preis für die "Best Surround Performance" ging an KEF und die Präsentation des XQ-Sets an Arcam-Elektronik. Martin Klaassen (KEF) nahm den Preis in Empfang.

Thomas Fast von fast audio wurde mit der Auszeichnung "Best Presentation" geehrt für seine gelungene Mischung aus Raum-Akustik-Grundsätzen und Musik-Präsentation.

Und Jürgen Timm von Pioneer nahm den Award "Best Value For Money" in Empfang für die Präsentation des SACD-Receivers Z9 zusammen mit der Pioneer/TAD S3.

