Die Domain: Ihr Name im Netz

Bevor Sie mit dem Homepage-Bau loslegen, sollten Sie nach einer passenden Domain Ausschau halten. Denn bis die freigeschaltet ist, können Tage vergehen.

Komplettanbieter

Viele DSL-Anbieter wie T-Online, 1&1 oder Strato bieten neben dem reinen DSL-Internetzugang auch Homepage-Komplettangebote. Das mag komfortabel klingen, ist aber oft mit einer langfristigen Bindung kombiniert.

Das Grundpaket beinhaltet meist eine .de-Domain. Sie können direkt auf den Seiten Ihres Anbieters nachschauen, ob www.ihr-wunschname.de noch frei ist. War jemand schneller als Sie, gibt's mehrere Möglichkeiten: Soll es beispielsweise Ihr Name sein, lassen Sie doch Ihren Vornamen oder Ihren Wohnort in den Domain-Namen einfließen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Domain noch frei ist. Achten Sie darauf, dass Ihre Online-Adresse möglichst einprägsam ist, denn schließlich wollen Sie ja gefunden und angeklickt werden. Alternativ können Sie auch eine andere Endung wählen: Während .de für Deutschland steht, weisen die Endungen .com oder .net auf keine Nationalität hin.

Wollen Sie sich nicht an einen DSL-Provider binden, kann sich ein eigenständiger Domain-Anbieter lohnen, denn bei dem sind Sie unabhängig von sonstigen Verträgen.

Domain-Suche ohne Komplettanbieter

Sie müssen sich nicht mit Ihren kompletten Internet-Aktivitäten (DSL-Zugang, E-Mail, Homepage) an einen Anbieter binden. Bei der deutschen Domainverwaltung Denic können Sie zuerst einmal alle vergebenen Domains auf eigene Faust recherchieren. Auf dieser Seite finden Sie oben rechts ein Eingabefeld. Tragen Sie dort Ihre Wunschdomain ein, schon informiert Sie Denic, ob die Adresse noch zu haben ist. Wenn nicht, finden Sie zugleich Informationen, wer denn der Inhaber dieser Seite ist, inklusive Kontaktdaten. Wenn Sie beispielsweise erwägen, dem Inhaber die Domain abzukaufen, können Sie so schnell Kontakt knüpfen.

Wollen Sie checken, ob eine Domain mit alternativer Endung (.com) noch frei ist, informiert Sie der Domainmakler Sedo. Diese Seite versteht sich übrigens nicht nur als Informationszentrum rund um Domains, hier werden in erster Linie auch Seiten gekauft und verhökert. Sogar Domain-Wertgutachten sind gegen Bares möglich.

