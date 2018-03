Die Fragen:

1. Ich will komplett auf den Telefonanschluss verzichten. Geht das bei Ihnen?

2. Brauche ich für den DSL-Zugang einen ISDN-Anschluss?

3. Ich rufe unter der Woche regelmäßig meine E-Mails ab. Am Wochenende will ich länger surfen und auch Musik herunterladen. Welchen DSL-Zugang brauche ich da?

4. Ich will Internet-Radio via DSL nutzen. Welchen Tarif brauche ich?

5. Wie kann ich mein WLAN absichern?

6. Ich will auf DSL umsteigen und meine Nachbarn sind auch interessiert. Kann man sich die Surf-Flat teilen?

7. Sind Telefonate zu Handynummern in der Telefonie-Flat drin?

8. Ich habe ein Notebook mit Modem. Ein Freund meinte, besser wäre einen WLAN-Router. Was ist da der Unterschied?

9. Ich will bei Ihnen einen Vertrag abschließen. Allerdings werde ich wahrscheinlich während der Vertragslaufzeit umziehen müssen. Wie geht's dann weiter? Kann ich, wenn ich an der neuen Adresse keinen DSL-Zugang habe, vorzeitig kündigen? Kann der Nachmieter den DSL-Zugang übernehmen? Was kostet's mich an Gebühren?

10. Was brauche ich für Internet-Telefonie für einen Zugang? Muss der PC dann eigentlich ständig an sein?

Die Antworten der Anbieter finden Sie im Downloadbereich unten. Die Antworten befinden sich in zwei Excel-Dateien, gepackt in ein ZIP-Archiv.

Die detaillierten Ergebnistabellen finden Sie im aktuellen connect-Heft auf Seite 60 und 61.

