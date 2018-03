Die Handy Top 10 in vier Klassen

© Archiv Handy Top 10

Jedem Tierchen sein Plaisirchen, oder anders ausgedrückt: Zwar hat sich das Mobiltelefon bei vielen Zeitgenossen zu den unverzichtbaren Dauerbegleitern Geldbeutel und Schlüsselbund gesellt. Doch was der Mensch dann damit anstellt, was er jeweils von seinem Handy erwartet, das könnte nicht unterschiedlicher sein. Für die einen ist es lediglich eine Notrufsäule im Hosentaschenformat, anderen scheint es geradezu ans Ohr gewachsen, manch einem ersetzt es den PC, dem nächsten die Kamera oder den Musicplayer.

Die kleinen Dinger sind mittlerweile so mächtig, dass sich tatsächlich jede Menge mit ihnen anstellen lässt. Umgekehrt können sie aber oftmals die gegebenen Versprechen nicht halten. Musik abspielen, Fotos schießen, E-Mails abrufen - das können heute viele Modelle, doch nur bei den wenigsten lassen sich diese Funktionen wirklich effektiv und bequem nutzen. Selbst das simple Telefonieren klappt beileibe nicht mit jedem Handy komfortabel.

Damit Sie aus dem Wust an Angeboten das für Sie passende finden, haben wir vier Hitlisten zusammengestellt, die jeweils auf eine typische Anwendung ausgerichtet sind: die zehn besten Musikhandys, die zehn besten Kameramodelle, die zehn besten Business-Geräte und last but not least die zehn besten Mobiltelefone, bei denen stabile Verbindung und sauberer Klang an oberster Stelle stehen. Grundlage für die Auswahl sind jeweils die von connect ermittelten Testergebnisse, die entweder speziell gemessen oder für diese spezifische Auswahl anders gewertet und gewichtet wurden als in der üblichen Bestenliste.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.