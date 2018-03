Als eine der weltgrößten Elektronikmessen ist die Consumer Electronics Show ein wichtiger Taktgeber und Gradmesser für Technik-Trends. Hier werden Produkte gezeigt, die jetzt schon erahnen lassen, wie Technologien unseren Alltag in den nächsten Jahren umkrempeln werden. Die spannendsten Gadgets zeigen wir in einer Bilderstrecke.

© Hersteller Die innovativsten Gadgets der CES

Auf der Messe in Las Vegas werden jeden Januar mehr als 20.000 Produkte von über 3.000 Unternehmen ausgestellt. Dazu gehört so ziemlich alles, was mit Strom funktioniert, vom glasscheibendünnen Fernseher bis hin zur Flugdrohne, die sich mit dem iPhone fernsteuern lässt. Besonders interessante Geräte werden seit 1976 von einer Jury aus Industrie-Designern, Ingenieuren und Medienvertretern mit dem Preis "Best of Innovations" ausgezeichnet.

Vor allem Gadgets, die herausragendes Design mit zukunftsweisender Technologie kombinieren, haben die Chance auf einen Gewinn. Insgesamt 21 Geräte in 21 Kategorien werden jedes Jahr ausgewählt. Wir haben uns die interessantesten herausgegriffen und präsentieren sie in einer Bilderstrecke:

Anzeige

Bildergalerie Galerie Technik-Trends Die innovativsten Gadgets der CES Als eine der weltgrößten Elektronikmessen ist die Consumer Electronics Show ein wichtiger Taktgeber und Gradmesser für Technik-Trends. Hier werden…

Anzeige

Mehr zum Thema App Party-App "Zeppelin Air" von Bowers & Wilkins Bowers & Wilkins hat jetzt mit der App "Zeppelin Air" eine kostenfreie Party-App für alle AirPlay-fähigen Abspielgeräte vorgestellt.

Smartphone Tipps & Tricks Apple iPhone - Tuning für iOS 7 Selbst Apples iOS 7 ist trotz seines hohen Bedienkomforts nicht immer selbsterklärend - wir zeigen Ihnen Tipps und Tricks, wie Sie die Leistung… Werkseinstellungen unter iOS iPhone zurücksetzen: So geht's Sie wollen Ihr iPhone zurücksetzen? Unsere Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie die Werkseinstellungen bei iOS wiederherstellen - und worauf…

iOS & Android In-App-Käufe deaktivieren - so geht's Viele zunächst kostenlose Apps und Spiele werden durch In-App-Käufe im Nachhinein noch richtig teuer. So deaktivieren Sie die In-App-Käufe. Kamera iPhone Foto App - 5 versteckte Features Die iPhone Fotos App kann mehr als es scheint: Wir stellen fünf versteckte Features vor.