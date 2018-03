© Hersteller Die LTE-Smartphones für Deutschland

Der Aufschrei in den Medien war groß, als bekannt wurde, dass das neue iPad nicht mit den hierzulande verwendeten LTE-Frequenzen von 800, 1800 und 2600 MHz zurechtkommt. Auf dem iPad lässt sich der schnelle Funkstandard nur in Ländern nutzen, die 700 und 2100 MHz verwenden, also beispielsweise den USA. In Deutschland geht das neue iPad in der 4G-Variante "nur" mit HSPA+ übers Mobilfunknetz online. Das sind je nach Netz zwar immer noch bis zu 42 MBit/s (Dual Carrier HSDPA), von den mehr als 70 Mbit/s, die mit LTE möglich sind, ist das aber immer noch weit entfernt.Tatsächlich sind die Informationen von Apple zu diesem Thema irreführend. Auf der Webseite zum neuen iPad ist ein dickes "4G" abgebildet und darunter kann man lesen "Ultraschnelle mobile Daten. Superschnell. Unterwegs". Erst im Kleingedruckten wird dieser Satz mit dem Hinweis relativiert, dass das "neue iPad schnelle Datennetze auf der ganzen Welt - bis zu 4G LTE" unterstützt. Aber die Wahrheit ist: die wenigsten interessiert das. LTE spielt im deutschen Mobilfunk-Alltag so gut wie keine Rolle. Bisher steht der Standard erst in einigen Städten und ländlichen Gebieten zur Verfügung, von einer flächendeckenden Unterstützung kann keine Rede sein. Und die Tarife für LTE sind sehr teuer. Hinzu kommen technische Schwierigkeiten, die deutlich machen, dass HSPA noch eine ganze Weile der wichtigste Funkstandard bleiben wird. Ein gutes Beispiel dafür ist das Telefonieren mit dem einzigen in Deutschland erhältlichen LTE-Handy, dem HTC Velocity 4G. Denn dafür wird nicht 4G genutzt, vielmehr erfolgt ein Fallback auf 3G oder 2G, je nach verfügbarem Netz. Der Nachteil dieser Lösung liegt auf der Hand: Bei abgehenden oder auch eingehenden Anrufen wird eine zu diesem Zeitpunkt laufende Internet-Session unterbrochen und nach Beendigung des Telefonats erst wieder neu aufgebaut. Ein Anruf kann daher das gerade auf dem Handy stattfindende Online-Banking oder den https-gesicherten Online-Einkauf empfindlich stören, weil die gesicherte Verbindung dann unterbrochen wird.Trotzdem wird LTE in diesem Jahr ein großes Thema. Der neue Funkstandard bietet vor allem beim Internetsurfen enorme Vorteile und der Netzausbau wird zügig vorangetrieben. Alle Netzbetreiber (außer E-Plus) werden entsprechende Smartphones in ihr Angebot nehmen. Mit welchen Modellen man in diesem Jahr rechnen kann, zeigen wir hier:

Bildergalerie Galerie Überblick LTE-Smartphones für Deutschland Die fehlende Unterstützung deutscher LTE-Frequenzen hat die Diskussion um den Funkstandard der Zukunft neu entfacht. Für uns Grund genug, um auch bei…

