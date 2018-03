Die Nokia-Navigation - wie das Nokia Lumia 800 den Weg weist Interview zum Thema

Noch vor fünf Jahren galt ein GPS-Empfänger zur Ortbestimmung bei einem Handy als Luxus, mittlerweile hat sich die mobile Navigation durchgesetzt. Nokia erkannte diesen Trend bereits im Jahr 2008, als die Finnen den Kartenspezialisten Navteq übernahmen. Seither wurde das Angebot an Navi-Diensten für die Besitzer aller Nokia-Phones zügig ausgebaut. Das Besondere an diesem Angebot: Der Hersteller bietet für mehr als 100 Länder eine sprachgestützte Turn-by-Turn-Navigation. Auf den neuen Windows-Phone-Modellen von Nokia ist die Navigationsanwendung schon installiert. Die gewünschten Karten lässt sich ebenfalls kostenlos per WLAN auf die zwei neuen Smartphones Nokia Lumia 710 und Lumia 800 laden.Als Basis für die vielfältigen und eindrucksvoll vernetzten Navi-Services der Finnen dient "Nokia Karten". Dank der Kooperation mit mehr als 50 Inhalteanbietern steht auf dem Lumia-Smartphone eine reiche Auswahl an Tipps und Informationen bereit, wenn man in eine fremde Stadt kommt oder beispielsweise ein gutes Restaurant in der Umgebung des eigenen Standorts sucht.

© Nokia Zielführend: Die klare Darstellung macht die Suche nach Points of Interest in der Stadt zum Vergnügen - übrigens auch für Fußgänger.

Zu den Partnern, die entsprechende Tipps zur Verfügung stellen, gehören die Community Qype, der Gourmet-Infoservice Guide Michelin, der Reiseführerspezialist Lonely Planet, das Hotelbuchungsportal HRS sowie ein gutes Dutzend sozialer Netzwerke.Natürlich kann man sich auch gleich zum gewählten Ort navigieren lassen - mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Fußgänger gibt es bisher nur Routing über die Applikation "Karten".

Busse und Bahnen integriert

Eine Besonderheit ist die Verknüpfung der Karten-Applikation mit den Bus- und Bahnnetzen von 450 Städten. Dabei ermittelt das Smartphone zunächst die aktuelle Position und zeigt dem Nutzer dann, wie er zur nächstgelegenen Bus-, U-Bahn- oder Straßenbahnhaltestelle kommt. Er kann sich außerdem das Liniennetz in der jeweiligen Stadt anzeigen lassen. Verbindungs- und Abfahrtzeiten sind allerdings noch nicht verfügbar. Beeindruckend ist auch die Integration von Millionen interessanter Wegpunkte; jeden Monat kommen mehrere 100 000 neue Points of Interest (POIs) hinzu.Außerdem gibt es eine stetig wachsende Zahl von räumlichen Orientierungspunkten in der 3-D-Ansicht. Alle Routen lassen sich mit Freunden per Mail, SMS oder Social Network teilen - zum Beispiel, wenn es um einen neuen Shopping-Geheimtipp oder eine angesagte Location für das abendliche Club-Vergnügen geht.

© Nokia Innovativ: Nokia Pulse verknüpft Nachrichten, Updates und Bilder aus dem Familien- oder Freundeskreis mit der Karten-App des Windows-Phones.

Intelligente Suche

Ein weiteres interessantes Feature ist die intelligente Suche, die beim ersten Praxistest mit dem Lumia 800 schon einen ausgereifen Eindruck machte: Gibt man zum Beispiel bei geöffneter Karten-App "Schloss" in das Suchfeld ein, schlägt das Programm neben der "Schlossstraße" auch Sehenswürdigkeiten wie ein in der Nähe gelegenes "Schloss" und die Adresse eines "Schlossers" vor. Mit "Pulse" schließlich erweitert Nokia seine Lotsendienste um eine Community-Funktion, wie man sie bei anderen Plattformen vergeblich sucht. Das neuartige Messaging- Angebot ist direkt an die Karten-App angebunden und sorgt dafür, dass Status-Updates mit ortsbezogenen Hinweisen versehen und an das eigene Netzwerk versendet werden können.Dafür lassen sich auf dem Windows-Phone ganz einfach Gruppen anlegen. Natürlich können die Mitglieder der Mini-Community auch verschickte Bilder kommentieren oder andere Kommentare loswerden - eine Art Mini-Facebook also. Anders als beim großen Bruder sind bei Nokia Pulse aber keine komplizierten Sicherheitseinstellungen nötig.Und noch ein Bonbon haben die Finnen parat: Wer einen bestimmten Ort und den Weg dorthin speichern möchte, kann eine virtuelle Pin mit der Navi-App auf der Startseite platzieren. So muss man nicht jedes Mal durchs Menü streichen, um die Software zu starten. Well done, Nokia!

