2012 wird richtig scharf: Smartphones der Oberklasse werden die 1000-Pixel-Marke deutlich überschreiten und in Sachen Bildwiedergabe neue Maßstäbe setzen. Samsung, Sony und LG haben bereits erste Modelle mit einer Bildschirmauflösung von 1280 x 720 Pixeln vorgestellt, während Huawei den Schlankheitswahn auf die Spitze treibt und ein Smartphone auf den Markt bringen möchte, das flacher als sieben Millimeter ist. Wahnsinn, wenn man bedenkt, welche hochwertige Technik in so einem Gerät steckt. Und von dieser gilt es künftig sogar noch mehr zu verpacken, zum Beispiel LTE. Der Mobilfunkstandard der vierten Generation ist in immer mehr Smartphones integriert und wird dieses Jahr mächtig Fahrt aufnehmen. Hier dienen uns die USA als Vorbild, wo die ersten LTE-Modelle bereits marktreif sind. Und nicht zu vergessen: NFC. Ist der Nahbereichssensor im Smartphone verbaut, wird das Telefon beispielsweise zur Geldbörse. Plattform-Marktführer Google wird mit Android seine Position weiter ausbauen und stärken; neue Android-Smartphones werden quasi im Wochentakt vorgestellt. Windows Phone hat nicht zuletzt dank der Allianz mit Nokia gute Chancen, sich hinter iOS und Android im Spitzentrio der Betriebssysteme zu etablieren. Welche Geräte man in diesem Jahr erwarten kann, zeigen wir hier:

Bildergalerie Galerie Ausblick Die Smartphone-Trends 2012 Quad-Core-Prozessoren, LTE, superscharfe Displays und extraschlanke Geräte. Es wird ein spannendes Jahr. connect zeigt die Smartphone-Trends 2012.

