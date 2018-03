Die Tarife

In Sachen Tarife war Vodafone auch vor 17 Jahren nicht discount-verdächtig: Damals kostete eine Gesprächsminute bei D2 Mannesmann 1,40 D-Mark, bei einer saftigen Grundgebühr von 80 Mark.

Seitdem ist viel Wasser den Rhein heruntergeflossen, die Preise sind deutlich gefallen, im Gegenzug wuchs das Tarif-Portfolio von Jahr zu Jahr an - bis zuletzt nicht mal mehr alle Shopmitarbeiter durchblickten. Die Kehrtwende kam im Herbst letzten Jahres: Vodafone reduzierte sein überbordendes Angebot auf vier Sprachflats, die zwischen 4,95 und 79,95 Euro monatlich kosten.

Drei Minutenpakete zur Auswahl

Dazu stehen optional drei verschiedene Minutenpakete zur Auswahl, die mit 5 bis 20 Euro Aufpreis pro Monat zu Buche schlagen. Das macht die Sache zwar einfacher, aber nicht unbedingt billiger.

Vodafone gehört in Sachen Tarife beileibe nicht zu den Preisbrechern. Dafür gehen die Rheinländer den gleichen Weg wie die T-Mobile-Kollegen aus Bonn: Für sein Geld bekommt der Kunde jede Menge Zusatzservice.

So auch bei den neuen Tarifpaketen für das Android-Handy HTC Magic: In den monatlichen Fixkosten sind neben Sprachflats je nach Paket bis zu 3000 SMS sowie eine HSDPA-Datenflat für das gut ausgebaute Vodafone-Netz enthalten.

Spezialtarife für Nutzergruppen

© Archiv Auf Zielkurs: Vodafone kann mit eigener Navi-Software und speziellen navi-Flats dienen

Auch sonst sitzen die Düsseldorfer nicht untätig herum, sondern kreieren für bestimmte Nutzergruppen spezielle Tarife. Autofahrern kann der D-Netz-Mogul neben Navi-Handys und der eigenen Navigations-Software "Navigator" auch besondere Tarife anbieten. Die Software kostet fünf Euro pro Monat.

Darin ist die Navigation nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Alpenrepubliken Österreich und Schweiz enthalten. Für Vielreisende gibt's für 9,95 Euro pro Monat die Navi-Flat für ganz Westeuropa. Pluspunkt: Weil Vodafone in allen Ländern Westeuropas Vertragspartner hat und selbst als Netzbetreiber aktiv ist, fallen keine Daten-Roaming-Gebühren an.

Vodafone Reiseversprechen

Apropos Roaming: Bei den Auslandssprachpreisen ist der D-Netz-Betreiber schon länger gut aufgestellt. Vodafone bietet mit dem "Reiseversprechen" einen wirklich fairen Deal. Hier werden Anrufe aus 36 Ländern zum Minutenpreis des deutschen Tarifs abgerechnet, zuzüglich einer Verbindungsgebühr von 75 Cent. Für ankommende Anrufe fallen 75 Cent pro Verbindung an.

Klarer Vorteil: Das Angebot gilt auch in Nicht-EU-Ländern wie der Türkei, Schweiz und sogar in Australien und Neuseeland. Sparpotenzial: über 80 Prozent. Das Reiseversprechen gibt's auch als Pendant für Datennutzer.

Ansonsten empfiehlt sich für Laptop-Urlauber auch die Websession: Für 14,95 Euro kann der Vodafone-Kunde innerhalb von 24 Stunden bis zu 50 Megabyte Datenvolumen übertragen. Das gilt in den meisten westeuropäischen Ländern sowie in der Türkei und der Schweiz.

