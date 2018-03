Die Top-Smartphones 2012

iPhone 4S, Galaxy S2, Nexus: 2011 war ein heißes Jahr für Smartphone-Fans, die Hersteller haben vor allem in der zweiten Jahreshälfte Top-Modelle im Rekordtempo vorgestellt. Eine Atempause ist nicht in Sicht - im Gegenteil, das nächste Jahr wird noch besser. Wir wagen einen Ausblick.

Größer, schärfer, schneller - 2011 ist ein Jahr der Superlative, nicht nur für Smartphone-Fans. Während Apple seine iPhone-Modellreihe konsequent verbesserte, stellten Samsung und Google ein Smartphone vor, das alle Rekorde sprengt. Das Galaxy Nexus kommt mit dem schärfsten Display und dem fortschrittlichsten mobilen Betriebssystem aller Zeiten. Nokia wagte mit dem Lumia 800 den Neustart und HTC setzte neue Bestmarken beim Thema Audioqualität. Ende 2011 tummeln sich so viele Top-Modelle auf dem Markt, dass die Auswahl für Smartphone-Käufer unheimlich schwer fällt. Und eine Atempause ist nicht in Sicht. Im nächsten Jahr werden neue technische Superlative im Hosentaschenformat erwartet, mit denen Samsung, LG, Sony Ericsson, Nokia und Apple um Kunden wetteifern. Bis zu den ersten Produktvorstellungen ist es nicht mehr lange hin: In den USA startet die wichtige Elektronikmesse CES am 10. Januar in Las Vegas, danach folgt der Mobile World Congress am 27. Februar. Welche Top-Modelle man 2012 erwarten kann, zeigen wir hier:

