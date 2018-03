Die Top-Smartphones im Frühling

© Hersteller smartphone neuvorstellungen frühling 2012

Samsung wird sein neues Flaggschiff Galaxy S3 am 3. Mai vorstellen. Wann es in den Verkauf geht, ist noch völlig offen. Realistisch scheint aber ein Marktstart Anfang Juni. Andere Hersteller sind da wesentlich schneller. Sowohl Sony als auch HTC haben ihre Spitzenmodelle bereits in Stellung gebracht, um 2012 Marktanteile zu gewinnen. Das Lumia 900 von Nokia steht ebenfalls schon in den Startlöchern und mit Panasonic drängt ein Newcomer aus Japan nach Deutschland. Alle haben sie attraktive Produktpakete geschnürt, die entweder mit einer technischen Vollausstattung glänzen (HTC One X) oder extravagante Features in die Waagschale werfen (Panasonic Eluga).Lohnt es sich da überhaupt noch, auf das Galaxy S3 zu warten? Für alle Unentschlossenen haben wir die aktuellen Top-Modelle in einer Übersicht zusammengefasst, die nicht nur die wichtigsten Produktinfos enthält, sondern auch die Preise und den Verkaufstermin. So fällt die Entscheidung etwas leichter.

Bildergalerie Galerie Smartphone-Frühling Die aktuellen Top-Smartphones im Überblick Bereits der Frühling wird heiß! Von HTC über LG bis Samsung rüsten die Hersteller zur großen Produktoffensive dieses Jahres, um neue Kunden und damit…

