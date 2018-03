Zur CES in Las Vegas haben fast alle großen Hersteller neue Tablets mitgebracht. Viele davon dürften demnächst auch in Deutschland angeboten werden. Wir geben einen Überblick über die kommenden Top-Modelle.

© Hersteller Die Top-Tablets der CES 2012

Wer eine neue Angiffsformation von iPad-Angreifern erwartet hat, dürfte von der CES ziemlich enttäuscht sein. Natürlich haben die Unternehmen neue Geräte vorgestellt, aber darunter waren keine Knaller, die dem Platzhirsch von Apple ernsthaft gefährlich werden könnten. Viele Tablets konnte man außerdem nur im Glaskasten bewundern, weil es sich um frühe Prototypen handelt, die noch weit von der Merktreife entfernt sind. Ein Blick in den Kalender erklärt auch warum: Es ist Januar 2012 und alle warten auf Apple.

Acer und Co. halten sich mit Neuvorstellungen zurück, weil sie abwarten wollen, was Apple aus dem Hut zaubern wird. Denn das iPad 3 kommt bald, da sind sich alle Experten einig - schon im April könnte es in den Verkaufsregalen stehen. Und die Konkurrenz ist vorsichtig geworden. Das letzte Jahr hat gezeigt, wie schwer es ist, mit Apple im Tablet-Bereich zu konkurrieren, daher möchte man erst mal sehen, was die dritte iPad-Generation aussehen wird, um dann mit eigenen Produkten zu kontern.

Nichtsdestotrotz ist die Zahl der Neuvorstellungen groß - und die meisten können sich auch sehen lassen. Viele nehmen bereits vorweg, was Apple auch im iPad 3 einsetzen wird: ein ultrascharfes HD-Display und einen Vierkern-Prozessor. Hier zeigen wir die wichtigsten Tablets der CES:

