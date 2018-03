© Hersteller top-tablets mwc 2012

Bei genauerem Hinschauen ist die Tablet-Zurückhaltung der Hersteller durchaus verständlich. Sie sind im letzten Jahr grandios dabei gescheitert, die Dominanz des iPad zu brechen. Apples Kultbrett steht unangefochten und mit großem Abstand an erster Stelle, auch wenn der Marktanteil von Googles Android-System langsam wächst.

Ratgeber: iPad 3 gegen Samsung Galaxy Note 10.1 In diesem Jahr wollen Samsung, Acer, Motorola und Co zunächst abwarten, wie das iPad 3 aussieht, welche Technik Apple hinein packt und wie hoch der Preis sein wird. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass das iPad 3 in den Startlöchern steht. Apple hat für den 7. März zur Produktvorstellung nach San Francisco geladen und mit großer Wahrscheinlichkeit geht das neue Tablet schon kurz darauf in den Verkauf. Erst wenn Apple den Vorhang gelüftet hat, werden die Konkurrenten ihre Lauerstellung aufgeben und versuchen, mit eigenen Modellen zu kontern.

Ein paar Trends konnte man aber auf dem Mobile World Congress 2012 schon erkennen. Zum einen drängen mit ZTE und Huawei neue Unternehmen in den boomenden Markt. Die Endkunden kann das nur freuen - die Angebote werden dadurch vielfältiger und die Preise gedrückt. Zum anderen wächst die technische Ausstattung. Im Premium-Bereich werden sich in diesem Jahr Quadcore-Prozessoren und eine HD-Auflösung knapp unterhalb der 2000-Pixel-Marke durchsetzen. Die ersten entsprechenden Modelle konnte man auf dem MWC anschauen. Welche das sind, erfahren Sie hier:

