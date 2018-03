Dienste der Netzbetreiber

Klar, dass auch die Netzbetreiber sich dem Boom der Kamera-Handys nicht in den Weg stellen. T-Mobile, Vodafone, E-PLus und O2 bieten ihren Kunden verschiedene Services im Bereich Foto-Upload und Online-Album an.

T-Mobile

Für seinen Online-Bilderdienst kooperiert T-Mobile mit Kodak. Sie können unter www.t-mobile.kodakgallery.de kostenlos ein Benutzerkonto für die Verwaltung von Bildern im Web eröffnen. Danach kennt der Dienst Ihre Handynummer und kann von dort empfangene Bilder richtig zuordnen. Um Fotos vom Handy hochzuladen, schicken Sie die Bilder per MMS an die Nummer 0171/2555555 oder per E-Mail an die Adresse save@kodakgallery.de.

Die Daten lassen sich auch per WAP übers t-zones-Portal ("MMS&Messaging/Fotoservice") oder mit einem Tool für Serie-60-Handys (Download-Link im t-zones-Portal) hochladen. Zuhause am PC funktioniert das Ganze natürlich auch über die T-Mobile-Webseite.

Ihre Fotogalerie lässt sich am Handy per WAP oder am PC im Web betrachten. Ab 6 Cent pro Bild können Sie auch Abzüge bestellen.

Vodafone

Vodafone bietet in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Cewe Color ein Online-Fotoalbum im Kundenportal Mein Vodafone an. Dafür ist eine zusätzliche Anmeldung erforderlich. Als Login müssen Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort festlegen. Die Erstanmeldung kann am PC im Web oder übers Handy erfolgen. Auf dem Handy finden Sie das Album im Vodafone-live-Portal unter "Fun+Freizeit/Foto-Album".

Nach erfolgreichem Login haben Sie auch per WAP Zugriff auf Ihre Alben und können die Bilder auf dem Handy-Display anschauen. Um Handy-Fotos vom Mobiltelefon ins Album zu laden, senden Sie die Datei per MMS an fotoalbum@vodafone.de. Abzüge können Sie nur übers Web bestellen. Vodafone bietet Abzüge ab 15 Cent, in der Kategorie "Foto Fun" stehen Fotogeschenke und Fotobücher zur Auswahl.

E-Plus

E-Plus stellt seinen Kunden auf der E-Plus-Homepage in der Kategorie "Mobile Dienste" unter "MMS" ein Multimedia-Album zur Verfügung. Zum Login geben Sie Ihre E-Plus-Rufnummer mit Vorwahl und ein MMS-Kennwort an, das Sie sich aufs Handy schicken lassen können. Das Album ist in erster Linie zum Erstellen und Archivieren von MMS-Mitteilungen gedacht. Fotospezifische Funktionen wie ein Druckdienst oder Diashows suchen E-Plus-Nutzer vergeblich.

Gelungene Handy-Schnappschüsse lassen sich im Album archivieren, indem man sie per MMS an die Kurzwahl 662 schickt. Auch ein Upload von Bildern am PC ist möglich - allerdings nur bis zu der vom Multimedia-Messaging unterstützten maximalen Dateigröße von 300 Kilobyte. Vom Handy aus kann man nicht auf den Inhalt des im Web gespeicherten Multimedia-Albums zugreifen.

O2

Auf der Kunden-Website von O2 findet sich im Bereich "Mobile Fun" unter "MMS-Dienste per Foto" ein MMS-Album. Wie bei E-Plus handelt es sich dabei um kein echtes Online-Fotoalbum. Im Wesentlichen bietet O2 einen MMS-Composer mit Multimedia-Archiv. Handyfotos oder MMS-Nachrichten lassen sich dort ablegen, indem man sie vom Mobiltelefon an die Kurzwahl 25286 (beziehungsweise A-L-B-U-M) schickt.

Um das MMS-Album am PC zu nutzen, ist ein Login in den O2-Kundenbereich nötig. Dann lassen sich Bilder auch vom PC ins Web-Album hochladen, allerdings nur bis zur Dateigröße von 100 KB. Die Bestellung von Prints oder andere Foto-Dienste sind nicht vorgesehen. Auch ein Zugriff vom Handy auf den Inhalt des MMS-Albums (etwa per WAP) ist bei O2 nicht möglich.

