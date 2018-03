Diese Händler erneuern Ihre Röhren

Was tun, wenn die alte Lieblingsröhre kaputt ist? Keine Angst, sie lässt sich wiederbeschaffen. Kenner können in einem millionenschweren Angebot schwimmen - aber nur mit Hilfe und Recherche.

Naivität ist erlaubt und nützt sogar. Angenommen, wir haben eine alte Röhrenendstufe geerbt, wissen aber nicht, wie das gute Stück wieder zum Leben erweckt werden könnte. Wer hilft? Vor allem: Welcher Röhrenhändler stellt die richtigen Fragen?

Natürlich führt der erste Weg zum Verstärker-Hersteller. Doch wer hilft, wenn der Verstärker betagt, vergessen, jenseits aller Garantiezeiten ist - aber noch immer einen realen oder zumindest emotionalen Wert darstellt? Der erste Tipp: Misstrauen ist angebracht, wenn auf den Websites eines bekannten Internet-Auktionshauses naturbelassene, historische Röhren mit feinsten Messwerten angeboten werden. Der angeblich gut erhaltene Dachbodenfund kann es direkt schaffen, die restliche Elektronik des Verstärkers zu meucheln und schlimmstenfalls die komplette Wohnungseinrichtung dazu. Der Röhrenkauf ist Vertrauenssache - mit Garantieanspruch.

Deutsche Internet-Händler

Die besten der deutschsprachigen Internet-Händler lassen sich an einer Hand abzählen. Wir haben sie kontaktiert und mit naiven Fragen konfrontiert. Eine traurige Botschaft: Nicht alle Händler waren willig oder wissend. Was zum Teil auch daran liegt, dass ein Großteil des Geschäfts nicht mit (lästig fragenden) High-End-Fans gemacht wird, sondern mit Profimusikern, die ein Röhrenquartett für ihren Gitarrenverstärker kaufen wollen. Also in der Regel Standardware für etablierte Produkte. So mancher High-End-Amp erfordert vom Röhrenhändler einen hohen Recherche-Aufwand.

Die gute Botschaft: Wir sind auf zwei wirklich wissende, engagierte Händler gestoßen, die auf stattliche Lagerbestände zurückgreifen können. Deutschland ist ein Röhren-Hort - mit geschätzt viertausend verfügbaren Typen und weit über einer Million lagernder Glühkolben aus den unterschiedlichsten Baujahren. Neuware wird aus ehemaligen Ostblockstaaten beschafft. Der sogenannte "New Old Stock" (NOS) entwickelt sich parallel zu einem Geschäftsmodell vergleichbar dem Antiquitäten- und Kunsthandel: unbenutzte Röhren aus alten, teils uralten Baujahren.

Aber was der Schatz noch wert ist, das kann nur der Händler entscheiden. Er misst, spricht eine Garantie aus, trägt das Risiko und sollte sich natürlich auch am Gewinn freuen - zumal der Zufluss austrocknet. Die Zeit der großen NOS-Beutezüge bei regionalen Radio- und Fernsehmeistern ist vorbei. Wer nicht eingekellert hat, nennt auch keine Schätze mit Wertzuwachs sein Eigen.

© BTB Elektronik Darf's ein bisschen mehr sein? Ein Mann mit Macht und großem Röhren-Fundus: Michael Kaim von BTB Elektronik (mit einer Telefunken RS 15 aus historischen Fernsehbeständen).

Einer, der in diesem Sinne auf dem vielleicht größten Edelkeller in Europa sitzt, ist Michael Kaim, Geschäftsführer von BTB Elektronik mit Sitz in Nürnberg. Er ist auch Haus- und Hoflieferant vieler deutscher High-End-Hersteller, für die er Zusatzleistungen wie etwa das Matching übernimmt.

Kaim sagt: "Das Matching von Röhren ist ein Thema für sich, mit dem ich Sie einen ganzen Abend unterhalten könnte. Das fängt bei der Wahl der Messgeräte an, geht über die Methode und endet mit den Parametern (...) Dies veranlasste uns, unsere Messgeräte selbst zu entwickeln." Kaim ist gestandener Profi, der sehr fundiert über k2- und k3-Verzerrungen, Oberwellen und Modulationserscheinungen referieren kann. Die gleiche Kompetenz sollen auch seine Mitarbeiter vermitteln - mit Augenmaß für die Kosten-Nutzen-Rechnung.

In unserem Beispiel konfrontierten wir Kaim mit Ersatzröhren für einen betagten US-amerikanischen Push-Pull-Amp. Kaim konnte perfekt die russische Originalbezeichnung der Ur-Röhre übersetzen - sprachlich, historisch und technisch. Mit klarem Votum für eine sinnvoll günstige Lösung: "Bei der besseren Variante könnte man, wenn räumlich Platz vorhanden ist, die 6L6G Tung-Sol big bulb wählen. Ich würde aber erst zur Basisbestückung raten."

Agiert BTB Elektronik als regelrechter Gigant in der Röhrennische, so versteht sich der Classic Tube Shop von Annette Kunisch als "Familienbetrieb". Mit dem Gefühl, dass auch der Kunde zu eben dieser Familie gehört. Anders als die meisten Röhrenanbieter hat sich der Classic Tube Shop weniger auf Musiker als auf High-End-Fans ausgerichtet. Mit einem speziellen Angebot beim Matching: "Durch die Neuanschaffung eines weiteren Messplatzes sind wir ab sofort in der Lage, Röhrenkennlinien für Vorstufen- und für Endstufenröhren grafisch zu dokumentieren", verspricht Annette Kunisch.

Sehr genau analysiert sie auch die nicht einfache Konstruktion unseres Test-Amps: "Die Konstruktionsmerkmale sind recht ungewöhnlich. Der Entwickler betreibt die Endstufenröhren mit grenzwertig hoher Anodenspannung und einem entsprechend geringen Röhrenstrom." Eine komplette Runderneuerung wäre für humane 110 Euro zu bewerkstelligen.

Fazit

Nicht nur Röhren müssen auf Betriebstemperatur kommen - auch der Fachhändler sollte seine Tipps nicht überhasten. Die besten Händler fragen nach, forschen sogar eigenständig in historischen Datenbanken nach Schaltplänen und raten auch mal zum Tausch der Kondensatoren. Die hyper-besondere (und teure) Röhre wird dabei selten als beste Lösung deklariert.

