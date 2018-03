© Samsung Display-Technologien für Smartphones im Überblick

Ein normales LCD kommt bei hochpreisigen Smartphones kaum noch in Frage. Die Technik wurde in Bezug auf die Qualität der Darstellung und die Auflösung längst weiterentwickelt. Gerade steht der nächste große technologische Sprung bevor: das Hochschrauben der Auflösung von 800x480 Pixel auf scharfe 1.280x800 Pixel. Samsung bringt mit Galaxy Note und Galaxy Nexus gerade zwei Android-Smartphone mit solchen hochauflösenden Displays in den Handel.Die Hersteller LG, HTC, Motorola und Sony Ericsson werden im nächsten Jahr nachziehen.

Die Retina-Matrix dürfte im nächsten Jahr also zur Standardausstattung von Oberklasse-Smartphones gehören. Aber trotz ähnlicher Auflösung wird es weiterhin große Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen geben. Denn jeder Hersteller hat eine spezielle Darstellungstechnik entwickelt, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Super AMOLED, S-LCD, Clear Black, Reality Display - hier zeigen wir, was dahinter steckt:

Display-Technologien für Smartphones im Überblick

