"Erfasse Text und sende ihn überall hin": kryptischer als Drafts werden wohl wenige Apps beworben, die Sie in Apples AppStore finden. Zunächst einmal ist Drafts eine App, in der Sie Notizen speichern und zwischen iPhone und iPad synchronisieren können. Die Bedienoberfläche hält sich optisch wohltuend zurück, ohne an Funktionalität zu verlieren. Aber wer braucht schon noch eine weitere App für Notizen?

Das entscheidende an Drafts ist dann auch nicht die Notizfunktion, sondern das "Sende Text überall hin". Das "Teilen"-Icon in Drafts öffnet eine Seitenleiste mit Aktionen. Vorkonfiguriert sind hier Klassiker wie

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Google+ teilen

auf App.net teilen

einen Kalendereintrag erstellen

eine Erinnerung hinterlegen

Drucken

in die Zwischenablage kopieren

Drafts braucht Zeit, um Zeit zu sparen

Außerdem kann Drafts Notizen per E-Mail und iMessage versenden, in eine Evernote-Notiz schreiben oder in einer Dropbox-Textdatei speichern. Das sind allerdings vier Funktionen, die Sie erst konfigurieren müssen. Legen Sie zum Beispiel eine neue Dropbox-Aktion an, dann konfigurieren Sie in dieser, in welcher Textdatei die Notiz landen soll, welche Elemente (Überschrift, Notiztext) wo in der Textdatei landen sollen etc. Die E-Mail-Funktion möchte wissen, an welche Empfänger die Nachricht gehen soll, aus welchen Bausteinen sich der Betreff zusammensetzt und was in der Nachricht stehen soll. Ähnlich funktioniert das auch mit iMessage- und Evernote-basierenden Aktionen.

© Archiv

Für jeden der vier genannten Dienste können Sie nahezu beliebig viele Aktionen definieren. So nutzen wir Drafts zum Beispiel, um interessante Web-Adressen mit vordefinierten Empfängerkreisen zu teilen. Jeder Empfängerkreis erhält eine eigene Aktion, der Betreff beginnt immer mit dem Wort "Lesetipp", gefolgt vom Titel der verlinkten Seite. Die URL steht dann im Text der E-Mail.

Um diesen Arbeitsablauf weiter zu vereinfachen haben wir das Drafts-Bookmarklet im mobilen Safari installiert. Dabei handelt es sich um ein besonders präpariertes Lesezeichen. Tippt man es an, übergibt es Titel und URL der aktuellen Seite automatisch an Drafts und die App erscheint im Vordergrund. All das will erst einmal konfiguriert und getestet sein, bevor Drafts seine volle Wirksamkeit entfalten kann. Investiert man die dafür notwendige Zeit, verwandelt Drafts das iPad in ein Arbeitspferd. Beim Lernen unterstützt das Action-Verzeichnis, eine Website, von der Sie fertige Aktionen herunterladen können.

© Archiv

URL-Schemata für Profis

Das gilt um so mehr, als sich Drafts über URL-Schemata an weitere Apps anbinden lässt und umgekehrt auch über ein URL-Schema angebunden werden kann. Zahlreiche Apps unterstützen solche Schemata. URL-Schemata sind die einzige Möglichkeit, um Daten zwischen Apps verschiedener Entwickler miteinander auszutauschen und Funktionen einer App aus einer anderen App aufzurufen. Ein Beispiel: Die URL "itms-books://itunes.apple.com/de/book/marchen/id436945766" startet iBooks und öffnet dabei das Buch mit der genannten ID.

fb://friends startet die Facebook-App mit der Freunde-Liste. Mit Drafts können Sie diese Funktion zum Beispiel nutzen, um eine Google-Suche zu starten, die aber nicht in Safari sondern in Chrome läuft. Dazu konfigurieren Sie in Drafts folgende URL-Aktion:

googlechrome://google.de/search?q=[[draft]]

Der Platzhalter "[[draft]]" wird dabei automatisch durch Ihre Notiz ersetzt.

Wir nutzen URL-Schemata, um interessante News aus unserem Feed-Reader an Drafts zu schicken. Von dort aus geht es dann weiter zu Twitter und Facebook oder per E-Mail an Kollegen und Freunde.

Fazit: Effektive Tricks fürs iPad und iPhone

Drafts kauft man nicht, weil die App so ein tolles Notizbuch abgibt. Drafts ist ein Arbeitspferd, das man aber erst an die eigenen Bedürfnisse anpassen muss. Nimmt man sich die Zeit dafür, beherrscht das iPad hinterher Tricks, die nicht einmal auf einem klassischen PC annähernd komfortabel gelingen. Die App ist in Apples AppStore zu beziehen. Dass die Versionen für iPad und iPhone gesondert berechnet werden, drückt etwas auf die Stimmung, ist angesichts des geringen Preises von 3 beziehungsweise 4 Euro aber kein echtes Problem.

