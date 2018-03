DSL anschließen

Endlich ist es so weit: Die DSL-Hardware ist da, der Zugang freigeschaltet. Doch bevor's ans Surfen geht, gibt's einiges zu beachten. connect zeigt Ihnen, wie Sie ohne Probleme per Highspeed ins Netz kommen.

© Archiv

Der Einstieg ins Highspeed-Surfen beginnt ganz profan: mit dem Klingeln des Paketzustellers. Der hinterlässt fein säuberlich verpackt einige Geräte, Kabel und viel Verwirrung. Welche Box macht was? Welches Kabel gehört in welche Buchse und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Die Antworten finden Sie hier: Alle Geräte im Detail erklärt, Anschluss-Schemen und praktische Tipps, wie ihr DSL-Netzwerk optimal arbeitet - so wird Ihr DSL-Einstieg garantiert zum schnellen Erfolg.

Erste Maßnahme: Packen Sie alles aus, und vergessen Sie nicht die Tütchen mit den Befestigungsschrauben. Mit denen könne Sie Ihre DSL-Hardware später fein säuberlich an der Wand montieren - am besten hinter einem Regal, damit die grauen Kästchen nciht so sehr auffallen.

