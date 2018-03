DSR2016 in Leipzig: Superhelden in der Fußgängerzone

© pure-life-pictures - fotolia.com / Montage: connect #dsr2016: Am 3. Dezember war die Rallye zu Gast in Leipzig.

Die Urban Digital Survival Rallye 2016 nähert sich langsam aber sicher dem Finale. Am Samstag, 3. Dezember, fand in Leipzig bereits die letzte Vorentscheidung statt. Bei frostigen Temperaturen aber schönstem Sonnenschein traten die teilnehmenden Teams an, um den smarten Rätsel-Parcours durch die sächsische Metropole erfolgreich zu absolvieren. Der Sieger qualifizierte sich für das große Finale aller Gewinnerteams am 17. Dezember in Berlin. Wir beleuchten im Rückblick die Highlights des Events von connect und O2.

Anzeige

Nach erfolgreicher Anmeldung ging es in Leipzig wie gewohnt los mit der ersten Aufgabe: Einem Team-Selfie vor einem zum Teamnamen passenden Hintergrund. Die Teamnamen setzen sich zusammen aus einer Farbe und einem griechischen Buchstaben.?

Danach erhielten die Teams via Whatsapp die nächsten Aufgaben. Zuerst musste der zu einem Bild zugehörige Ort gefunden werden - Leipziger Ortskundige waren da im Vorteil. Am Ziel angekommen galt es, sich beim Surfen mit O2 zu fotografieren.?

Aktiv durften die Teilnehmer auch bei der nächsten Aufgabe werden. Nach der Entschlüsselung eines Morse-Codes fanden sie den Weg zum Carl-Wilhelm-Müller-Denkmal. Dort galt es nun, Tanzszenen aus berühmten Filmen nachzustellen. Von Flashdance bis zur Rocky Horror Picture Show kamen hier tolle Performances zustande.?

Die weiteren Aufgaben führten die Teams von der Alten Börse zum Leipziger Marktplatz. Nachdem sie verschiedene Objekte - Lavalampe, Rubiks Cube, Diskette und Walkman - fotografisch gesammelt hatten, mussten sie zwischen den Ständen den Schlüssel finden, den die Helferinnen der Spielleitung für die Teams bereithielten.?

Danach ging es in Leipzig auf die Zielgerade. Die Teams mussten die Superheldenkräfte von Superman, Spiderman und Co. im Video nachspielen, das connect Digialexperten Quiz meistern, Apps erkennen und drei gute Taten mit der Kamera festhalten.?

Am Ende führte die Urban Digital Survival Rallye 2016 die Teilnehmer über 3 km durch die Leipziger Innenstadt. Endstation war die Thomaskirche. Von dort aus ging es zurück zur Siegerehrung und der anschließenden After-Party. Als Sieger durften sich die Mitglieder von Team #orangepsi über je ein Huawei P9 freuen.?

© connect #DSR2016 in Leipzig: Team #orangepsi sicherte sich den Sieg sichern und durfte sich als Gewinn über neue Smartphones freuen.

Mit den neuen Smartphones darf das Siegerteam am 17. Dezember dann in Berlin zum großen Finale antreten. Dann müssen sie sich im letzten Event der Urban Digital Survival Rallye 2016 gegen die Gewinner aus München, Hamburg, Köln, Frankfurt und Stuttgart behaupten. Wie immer können Sie die Rätsel-Rallye dann hier live mitverfolgen.?

Anzeige

Mehr zum Thema Urban Digital Survival Rallye 2016 #DSR2016: So lief die Smartphone-Rallye durch Hamburg Die Urban Digital Survival Rallye 2016 in Hamburg war ein voller Erfolg. Die Teilnehmer lösten Rätsel, glänzten mit Kreativität und sorgten für eine…

Urban Digital Survival Rallye 2016 #DSR2016 in Frankfurt: Im Gangnam Style durch die… Die vierte Etappe der Urban Digital Survival Rallye 2016 führte nach Frankfurt. Hier sind die Highlights der Smartphone-Rallye am Main. Urban Digital Survival Rallye 2016 #DSR2016 in Stuttgart: Dirty Dancing auf dem Flohmarkt Die fünfte Station der Urban Digital Survival Rallye 2016 hieß Stuttgart. Hier sind die Highlights der Smartphone-Rallye in der Stadt am Neckar.

Überblick Galaxy S8 vorbestellen: Angebote und Preise mit/ohne Vertrag Schon vor dem Verkaufsstart können Sie das Samsung Galaxy S8 und S8 Plus vorbestellen. Wir geben einen Überblick über Preise und Angebote. Schutz vor Abofallen und Abzocke Drittanbietersperre einrichten bei Telekom, Vodafone, O2 &… Immer wieder werden Smartphone-Nutzer Opfer von Abofallen. Schützen Sie sich, indem Sie eine Drittanbietersperre einrichten. Wir zeigen, wie es geht.