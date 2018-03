DSR2016 in Frankfurt: Im Gangnam Style durch die Main-Metropole

© connect Die Teilnehmer des Siegerteams konnten sich über je ein Huawei P9 freuen.

Die spannende Smartphone-Rallye machte Halt in Frankfurt. Nach den Stationen in München, Hamburg und Köln kam die Urban Digital Survival Rallye am 15. Oktober in die Metropole am Main. Wir zeigen im Rückblick die Highlights des Events von connect und O2.

Die erste Aufgabe ist schon Tradition: Nachdem die Teams am Startpunkt ihre Team-Namen - bestehend aus einem griechischen Buchstaben und einer Farbe - erhalten hatten, mussten sie als erstes ein Team-Selfie mit einem farblich passenden Hintergrund schießen.

Dann ging die Jagd los, quer durch die Frankfurter Innenstadt. Die Teams wurden dabei immer über WhatsApp mit neuen Aufgaben versorgt. So surften die Teilnehmer auf Parkbänken und am Mainufer, trafen Johann Philipp Reis, den Wegbereiter des Telefons, als Statue im Park und suchten allerlei selten gewordene Objekte - etwa ein Wählscheibentelefon, eine VHS-Kassette oder eine Schreibmaschine. Natürlich machten sie dabei mit ihren Smartphones reichlich Beweisfotos.

Zur Erholung zwischendurch gab es eine Runde mit dem Smartphone-Quiz connect Digital Experte, bevor die nächsten Herausforderungen anstanden, die sogar im Bewegtbild festgehalten werden mussten. Allerlei lustige Videos kamen dabei heraus, als die Teams Kult-Tänze wie Thriller, Gangnam Style oder Macarena nachtanzten, Passanten nach mehr oder weniger bekannten Apps fragten oder am Goetheplatz ein Zitat von eben jenem bekannten Dichter aufsagten.

Zwischen all diesen Aufgaben galt es natürlich auch noch die größte Herausforderung zu knacken: Um ins Ziel zu kommen mussten die Kandidaten einen Morsecode entschlüsseln. Die Hinweise dazu erhielten sie im Laufe des Spiels, den Schlüssel trugen zwei Lockvögel durch die Stadt, die es zu erwischen galt.

Die Teams lieferten sich im Lauf des Nachmittags einen heißen Schlagabtausch, zwischenzeitlich lagen sogar drei Teams mit Gleichstand vorn. Am Schluss konnte sich Team Grey Omega (4.000 Punkte) vor den Teams Red Psi (3.800 Punkte) und Yellow Psi (2.750 Punkte) durchsetzen. Die Gewinner konnten sich bei der Preisverleihung über ihre neuen Huawei P9 freuen. Anschließend feierten die Teams gemeinsam bei Speis und Trank auf der Abschlussfeier.

Im November geht die Urban Digital Survival Rallye weiter: Am 12. November macht das Event Halt in Stuttgart.

