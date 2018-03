© Maridav/ Shutterstock Wer ein Smartphone mit Dual-SIM besitzt kann in verschiedenen Situationen sehr davon profitieren.

Lange Zeit fristeten Dual-SIM-Smartphones hierzulande ein Nischendasein. Keiner der namhaften Hersteller wollte Modelle, die zwei SIM-Karten aufnehmen und verwalten können, in sein Deutschland-Portfolio aufnehmen – obwohl es für den asiatischen Markt oft entsprechende Varianten gab. Dort ist dieses Feature ein absolutes Muss und ein Mobiltelefon ohne Dual-SIM-Funktion, mit Ausnahme der Apple- Smartphones, praktisch unverkäuflich.

Bei uns sieht das anders aus, was bei genauerer Betrachtung auch keine große Überraschung ist. Denn die starken Netzbetreiber in Deutschland hatten und haben keinerlei Interesse, sich günstige Konkurrenz in Form von Discounter- Tarifen ins oftmals subventionierte Smartphone zu holen.



Doch die Zeiten haben sich geändert, vor allem dank der aufstrebenden und starken chinesischen Smartphones von Huawei mit seiner Tochtermarke Honor, die eine hohe Marktdurchdringung besitzen und auch durch die Bank bei den Netzbetreibern gelistet sind – obwohl bei ihnen die Dual-SIM-Funktion oftmals zum Standard gehört.



Verschlafen manche Hersteller einen Trend?

Auch bei den Nutzern sind die Vorzüge inzwischen angekommen. Sei es, um private und geschäftliche Gespräche mit nur einem Gerät zu führen oder im Urlaub eine spezielle Landes- SIM einzusetzen und so Geld zu sparen. Doch der Trend scheint noch nicht bei jedem Hersteller angekommen zu sein, denn etwa LG und Sony haben keinerlei Dual-SIMSmartphones im aktuellen Angebot. Samsung hat dagegen massiv nachgebessert und bietet bei seinen Einsteiger- sowie High-End-Modellen entsprechende Versionen an.

Bei anderen aufstrebenden Herstellern wie der spanischen BQ, der französischen Wiko sowie Lenovo und Asus ist das duale SIM-System oftmals standardmäßig an Bord. Was beim Umgang mit Dual-SIM zu beachten ist und welche Smartphone-Modelle besonders empfehlenswert sind, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.



Unboxing: Samsung Galaxy S8+ Quelle: connect Packungsinhalt und Ausstattung des Samsung Galaxy S8+ im Unboxing-Video.

