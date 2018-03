Was müssen Sie bei der Installation einer Sat-Antenne in einer Miet- oder Eigentumswohnung beachten?

© Archiv

Rund 16 Millionen Haushalte hängen an der Schüssel - und können somit problemlos Radio über DVB-S genießen. Was aber, wenn etwa der Vermieter Einspruch gegen die Installation einer Sat-Schüssel erhebt? Oder wenn andere Mitglieder einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft mit einer solchen Installation nicht einverstanden sind? AUDIO bat den renommierten Anwalt Michael Schmittmann von der Kanzlei Heuking, Kühn, Lüer, Wojtek in Düsseldorf, die Fakten aufzubereiten. Er beschreibt die Rechtslage und gibt Tipps für eine sinnvolle Vorgehensweise.

Das PDF zum Download finden Sie gleich im Anschluss an diesen Artikel.Beachten Sie hierzu auch den Test des sensationellen, HiFi-tauglichen Digital-Tuners Restek Mini Sat in AUDIO 8/07.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Datenträger Report: Die Zukunft der Blu-ray Disc Ist die Blu-ray Disc der audiophile Datenträger der Zukunft? Oder wird sie womöglich ein ähnliches Schicksal erleiden wie SACD und DVD-Audio? AUDIO…

30 Jahre AUDIO Die goldenen Grundregeln beim HiFi-Kauf Vor 30 Jahren entwarf der erste Chefredakteur von AUDIO, Hannes Scholten, Grundregeln beim HiFi-Kauf. Und diese gelten heute genaus so wie damals. Ratgeber Das ist neu: Entdecken Sie Audio.de AUDIO ist das Magazin für Hifi, High End, Surround und Musik. Nicht nur am Kiosk. Im neuen Online-Auftritt von Audio gibt es viel zu entdecken

USB - S/P-DIF Konverter Musical Fidelity V-Link D/A-Wandler gibt's viele, aber längst nicht alle bieten einen USB-Eingang zum Anschluss eines PCs. Genau für solche Fälle gibt es jetzt den V-Link von… Spezial: USB Tipps und Tricks zur Musik-Übertragung per USB HighRes-Wiedergabe via USB ist derzeit in aller Munde. Doch welche Übertragungsarten gibt es und wie wichtig ist das Drumherum - zum Beispiel das…