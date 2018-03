© e-bot7 e-bot7 Logo

Anzeige

E-bot7 entwickelt und integriert künstliche Intelligenz in den bestehenden Kundenservice von Unternehmen. Unser System analysiert eingehende Nachrichten, leitet sie an die richtige Abteilung weiter und stattet Support Agenten während des operativen Geschäfts mit smarten Antwortvorschlägen aus. Dadurch sinkt die Bearbeitungszeit um bis zu 80% und repetitive und wiederkehrende Anfragen werden bereits nach Integration automatisiert.

© e-bot7 Team e-bot7 Team

Die drei Gründer: Fabian (Sales / Marketing), Xaver (Finance / Strategy) und Maximilian Gerer (CTO) kennen sich seit 14 Jahren. Fabian hat einen BSc in International Business und hat sich auf Sales & Marketing spezialisiert. Er gründete mehrere Unternehmen und arbeitete für Adobe. Xaver absolvierte an der Universität Maastricht und an der Bocconi in Mailand den MSc in Finance und arbeitete für PWC in M&A und für Berenberg im Investment Banking. Der Dritte Gründer Maximilian Gerer hat 7 Jahre lang bei ASSD als Senior Software Engineer gearbeitet und hat bereits einige Startups gegründet und als Tech Lead begleitet. Er hat einen BSc Abschluss an der LMU München absolviert.

Unser realistisches Marktpotential: Das Marktpotential für künstliche Intelligenz Lösungen im Bereich des Kundendienstes ist enorm. Heutzutage sind die meisten CRM Systeme vollkommen veraltet und Kundenservicemitarbeiter verbringen die meiste Zeit repetitive Fragen zu beantworten. Diese Ineffizienz kann mithilfe unserer KI Hybrid Lösung behoben werden. Unser erster Zielmarkt sind die Telekommunikations-, Versicherungs-, Airline sowie Bankenbranche. Dabei entspricht das Marktvolumen (Anzahl der potenziellen Kunden multipliziert mit unserem LTV) ca. €25Mrd.

Wie grenzen wir uns von anderen Unternehmen im Wettbewerb ab? Unser Unternehmen grenzt sich von klassischen Chatbot Unternehmen ab, da wir eine hybride Agent+KI Lösung anbieten. Die Lösung ermöglicht “kontrolliertes Lernen" während des operativen Geschäfts. Damit wird sicher gestellt, dass niemals eine falsche Antwort and Kunden geschickt wird, und gleichzeitig ein AI System systematisch und vor allem automatisch aufgebaut wird, ohne dass Unternehmen dabei wertvolle Ressourcen aufwenden müssen. Des Weiteren, haben wir uns auf den deutschen und englischen Algorithmus spezialisiert, können jedoch mit dieser Basis innerhalb von 4 Wochen weitere Sprachen aufbauen.

Was macht den Kundennutzenunserer Unternehmung aus? Repetitive und wiederkehrende Fragen der Kundenwerden automatisiert, sobald das AI System ein zuvor gesetztes Confidence Levelüberschritten hat. Wenn es darunter liegt, wird die Anfrage zwar nichtautomatisiert, jedoch bekommen Mitarbeiter AI Vorschläge, die ihredurchschnittliche Bearbeitungszeit um bis zu 80% reduzieren und lästiges „copy&paste“ redundant machen.​



Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema Cloud-Speicher Vodafone Cloud im Test Der Mobilfunkprovider spendiert nur seinen Kunden kostenlosen Online-Speicher. Die Multimedia-Cloud versucht auf elegante Weise Fotos, Videos und…

Cloud-Speicher Web.de Online-Speicher im Test Wir haben den Cloud-Speicher von Web.de im Test. Wir verraten, womit der Web.de Online-Speicher punktet, und wo Nachholbedarf herrscht. breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 2) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.