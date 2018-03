Zählerstände für die Erstellung nutzungsabhängiger Rechnungen auslesen, Verbrauchsmaterialien wie Tonerkartuschen erneuern, Ersatzteile tauschen oder Störungen schnellstmöglich beheben - der Aufwand für guten Service bei Office-Druckstationen im professionellen Umfeld ist hoch und kostenintensiv. Schließlich sollen die weltweit in den Unternehmen verteilten Multifunktionsgeräte zum Scannen, Kopieren und Drucken reibungslos funktionieren. Konica Minolta hat seine Business-Modelle daher mit einem Ferndiagnosesystem ausgestattet und über eine GPRS-Mobilfunkverbindung kabellos an ein zentrales Gateway mit fester IP-Adresse angebunden.

Seither melden die Druckstationen in periodischen Abständen selbsttätig alle relevanten Abrechnungs- und Betriebsdaten an die Servicezentrale. Auf diese Weise können bis zu 10_000 Stationen innerhalb weniger Minuten automatisch ausgelesen werden. Und da die Always-On-Verbindungen dieser M2M-Lösung die bidirektionale Datenkommunikation beherrschen, sind auch Software-Updates im laufenden Betrieb möglich, was die Kosten zusätzlich senkt. Als Kommunikationspartner in Europa stellt KPN, die niederländische Konzernmutter der E-Plus-Gruppe, die benötigten M2M-SIM-Karten, das Webportal zur Verwaltung der Geräteanbindungen und geeignete Datentarife für Konica Minolta bereit.

