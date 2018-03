Einfach telefonieren: Seniorenhandys im Überblick

© Hersteller Doro Phone Easy 610 Gsm, Amplicom PowerTel M6000 und M4000

Eine aktuelle Marktübersicht mit 21 Seniorenhandys finden Sie hier.

Die Erkenntnis, dass sich der Mensch leichter mit einem technischen Gerät anfreundet, wenn es gefällig daherkommt, hat sich auch bei Seniorenhandys durchgesetzt. Denn was für iPhone und Konsorten gilt, gilt auch für Handys, die nur zum Telefonieren und Simsen gebraucht werden. Und so bieten alle der von uns vorgestellten Modelle eine große Tastatur, eine auf Einfachheit getrimmte Bedienung - und kommen dennoch optisch gefällig daher und passen häufig auch bequem in die Hosentasche. Zudem beschränkt sich kaum ein Hersteller darauf, Ware aus Fernost umzuverpacken und Menü samt Bedienungsanleitung durch ein Übersetzungsprogramm zu drehen.

Vorreiter in Sachen Seniorenhandys ist der österreichische Hersteller Emporia, der von seiner Erfahrung profitiert: Keiner trimmt die Geräte so konsequent auf einfache Handhabung und liefert derart durchdachte Lösungen. Denn die Tücken liegen oft im Detail. Ein Beispiel: Die Notruffunktion, die Emporia in einigen Modellen bietet, ruft nacheinander vordefinierte Nummern an, bis der Anruf entgegengenommen wird. Damit das nicht etwa eine Mailbox ist, muss der Angerufene mit einem Tastendruck beweisen, dass er aus Fleisch und Blut ist. Andernfalls wird die nächste Nummer gewählt.

Unsere Auswahl reicht von schicken Modellen zum Telefonieren und Versenden von SMS über ein robustes Outdoorhandy bis zu einer Kombination aus Handy- und Festnetztelefon. Fast alle Geräte sind in Onlineshops wie Amazon zu bekommen. Wer sich das Handy lieber vor dem Kauf im Laden anschauen will, muss mit einer kleineren Auswahl leben. Die Netzbetreiber beispielsweise haben nur wenige Einfachhandys im Programm.

