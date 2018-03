© Hersteller Evernote Logo

Die wesentlichen Funktionen von Evernote stehen jedermann kostenlos zur Verfügung. Texte, Bilder, Audio- und Videodateien, sogar Office-Dokumente und vieles mehr lassen sich dort speichern und vor allem: wiederfinden.

Die zugehörige Software ist für Windows, Mac OS X, Android, iOS und zahlreiche andere Plattformen verfügbar. Am besten installieren Sie Evernote sowohl auf Ihrem PC als auch auf Ihren Mobilgeräten. Weil der Dienst Ihre Daten via Cloud synchronisiert, haben Sie so alle Ihre Notizen überall dabei. Um Evernote in seinem vollen Umfang nutzen zu können, ist es ratsam, sich vorher einen Überblick über seine zahlreichen Funktionen zu verschaffen.

In der folgenden Bildergalerie finden Sie zehn hilfreiche Tipps, die Ihnen den Umgang mit der praktischen Notiz-Software erheblich erleichtern werden.

Bildergalerie Galerie Ratgeber Evernote: 10 Tipps für den praktischen Helfer

