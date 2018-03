© Archiv Exklusive Gadgets für Smartphones & Co.

Weihnachten: Für die einen ist es das christliche Fest der Liebe, für die anderen vor allem arbeitsfreie Feiertage mit vorangehender Shopping-Orgie. Was aber alle Menschen an Weihnachten verbindet, ist der Vorsatz, den Liebsten eine Freude zu machen. In zwei Wochen ist es so weit, daher gilt: Wer jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft hat, sollte sich langsam Gedanken machen. In einer Bildergalerie haben wir interessante und originelle Geschenkideen gesammelt. Von der Laptop-Tasche aus Stockholm über das kultige Tischradio bis zum ultradünnen Neopren-Überzieher für das iPad - wir haben die passenden Geschenke ausgewählt, über die sich nicht nur Smartphone- und Gadget-Fans freuen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei:

Anzeige

Bildergalerie Galerie Schöne Bescherung Exklusive Gadgets für Smartphones & Co. Weihnachten steht vor der Tür! Wir zeigen exklusive Gadgets für Smartphone & Co, die sich gut unter der Tanne machen.

Mehr Informationen

Zurück zur Startseite von connect

Anzeige

Mehr zum Thema Power für Unterwegs Externe Akkus für Smartphones im Test Kein Saft mehr? connect hat externe Akkus getestet, die Smartphones und Tablets abseits von Steckdosen laden. Unsere Tests zeigen: Kein Akku hält, was…

Ratgeber: LTE Marktübersicht: LTE-Smartphones und -Surfsticks Mit LTE surfen Sie mit bis zu 70 MBit/s. Wir zeigen die Smartphones und Surfsticks, die die superschnelle Übertragungstechnik unterstützen. Heimvernetzung Das kann der Streaming-Standard Miracast Miracast soll die Android-Welt in Sachen Streaming vereinheitlichen. Wir stellen den Standard vor.

Ratgeber Warum Strahlenschutzfolien das Gegenteil bewirken Folien und Schutzhüllen für Smartphones sollen die Strahlenbelastung senken. Wir haben nachgemessen: Das Gegenteil ist der Fall. Zubehör Schräge Gadgets für iPhone und iPad Gitarren, Lautsprecher in Pflanzenform oder ein per App steuerbarer Roboter: Wir zeigen Ihnen Gadgets und Zubehör für iPhone und iPad, das nicht jeder…