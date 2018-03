Automatisch startende Videos bei Facebook sind ärgerlich. So deaktivieren Sie die Funktion in der App für Android und iOS.

© Facebook Facebook App - Video

Facebook hat bei seiner App im Hinblick auf Auto-Play von Videos eine entscheidende und überaus ärgerliche Änderung vorgenommen. Die Videos werden jetzt nicht mehr nur ausschließlich bei einer Verbindung mit einem WLAN abgespielt bzw. vorgeladen, sondern auch im mobilen Netz. Da viele Nutzer monatlich nur eine stark begrenzte Menge an mobilen Daten verbrauchen dürfen, kann dies äußerst problematisch sein. Wir verraten, wie Sie Facebook daran hindern, die Videos auch im mobilen Netz automatisch abzuspielen.

1. Deaktivierung bei Android-Geräten

Beim Betriebssystem Android lässt sich die Option sehr leicht im Menü finden. Öffnen Sie die Facebook-App, gehen Sie ins Menü und wählen Sie dort "App-Einstellungen" aus. Im ersten Abschnitt namens "Allgemeine Einstellungen" finden Sie den Punkt "Auto-Play für Videos nur über WLAN". Klicken Sie hier die Checkbox an, sodass unter dem Text "Ein" erscheint. Sie können das Menü dann verlassen. Die Einstellung wird übernommen und es werden fortan keine Videos mehr abgespielt, wenn keine WLAN-Verbindung besteht.

Anzeige

Mehr zu Facebook

2. Deaktivierung unter iOS

Bei iOS ist die Deaktivierung nicht ganz so einfach wie unter Android. Aber auch hier wissen wir den Weg. Gehen Sie zunächst in die Systemeinstellungen des Geräts. Dort suchen Sie Facebook und wählen dann "Einstellungen" aus. Klicken Sie dann "Auto-Play" an und wählen Sie anschließend die Option, die Ihren Wünschen entspricht. Je nach Vorliebe wird Facebook Videos dann nur noch automatisch abspielen, wenn Sie es wünschen.

Wichtig: Wer mehrere Geräte verwendet, muss diese Einstellung auf allen Geräten vornehmen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Die Einstellung wird nicht auf weitere Geräte übertragen.

Anzeige

Mehr zum Thema Schritt für Schritt Kindersicherung für Android-Tablets einrichten Dank Kindersicherung können Sie Ihr Android-Tablet bedenkenlos in Kinderhände geben. Wir zeigen, wie Sie die Kindersicherung einrichten.

Fernbedienung-App Yatse für Android im Test Die Gratis-App Yatse verwandelt Ihr Android-Smartphone in eine Fernbedienung für das Mediacenter XBMC. Wir haben die Fernbedienung-App auf einem Nexus… Android und iOS connect-App - Datenschutzbestimmungen Lesen Sie hier die Datenschutzbestimmungen zur App des Magazins connect - Europas größtes Magazin zur Telekommunikatiion.

WhatsApp Backup WhatsApp-Nachrichten auf ein neues Handy übertragen Das Übertragen des WhatsApp-Chatverlaufs auf ein neues Smartphone ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß wie. Wir geben die Anleitung Schritt für… Fahrassistenzsystem Augmented Driving im Test Die Fahrassistenz-App Augmented Driving überzeugt im Test überzeugt mit einem Top-Spurassistenten und guter Abstandswarnung. Auch zu bedienen ist sie…