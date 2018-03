Tipp: Facebook-Feed als chronologische Ansicht

Die Facebook-App zeigt neuerdings Statusmeldungen und Posts nicht mehr chronologisch an, sondern berechnet die Anzeige eigenständig. Wir zeigen, wie Sie das Neue wieder nach vorn und das Alte nach hinten bekommen.

© Facebook Facebook Newsfeed

Die neue Version der Facebook-App bringt optisch auffallende Veränderung mit sich: Den "Neuen Newsfeed". Was sich vielleicht nicht auf den ersten Blick zeigt: Dieser zeigt nicht mehr wie gewohnt alle Posts und Statusmeldungen in chronologischer Reihenfolge an, sondern berechnet die Abfolge der Meldungen eigenständig. Das ist verwirrend und lästig und bringt teilweise mehrere Tage alte Meldungen nach oben.

Dauerhaftes Umschalten auf eine chronologische Ansicht der Meldungen ist zwar nicht möglich, in den Optionen hat Facebook allerdings einen eigenen Feed versteckt. Zwei Klicks und man hat die gewohnte chronologische Darstellung zurück. Wir zeigen wie's geht.

Für Android

Oben im Display findet sich eine Reiterstruktur. Nach Start der Facebook-App wird standardmäßig der Newsfeed angezeigt, das ist der Reiter ganz links. Ganz rechts findet sich ein Reiter mit Optionen, der durch eine Art Liste symbolisiert wird.

In den Optionen findet sich der Bereich Feeds. Hier einfach auf "Neueste Meldungen" klicken und schön errechnet Facebook eine chronologische Darstellung.

Für iPhone und iPad

Auf iOS lässt sich der Feed "Neueste Meldungen" wie bei Android aufrufen. Die Optionen finden sich hier am unteren Bildschirmrand ganz rechts, symbolisiert durch eine Liste. In den Optionen unter dem Punkt Feeds auf "Neueste Meldungen" klicken, fertig.

Anzeige

Mehr zu Facebook Ratgeber WhatsApp: Die 13 besten Tipps & Tricks

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber Facebook, Twitter und Co. effektiv nutzen Social Media und kein Ende: Lesen Sie, wie Sie Facebook, Twitter und Google+ per Smartphone besonders effektiv nutzen können.

Smartphone-Browser Google Chrome Browser für Android & iOS im Test Bei Google Chrome kennt die Interaktion zwischen den Geräten kaum Grenzen und so lassen sich Daten auf einer Vielzahl unterschiedlicher Plattformen… Smartphone-Browser Dolphin Browser für Android & iOS im Test Der Dolphin Browser bietet viele liebevolle Details, aktuelle Technik und überzeugt im Test vor allem durch die gelungene Gestaltung. Der…

Smartphone-Browser UC-Browser im Test Der UC-Browser ist auf vielen Plattformen zu Hause. Der Smartphone-Browser überzeugt im Test mit viel Komfort und einigen tollen Features wie einem… Messenger-App mit Verschlüsselung Nach Übernahme durch Facebook: Threema ist beliebte… Seit Bekanntwerden der Übernahme durch Facebook verliert der Messanger WhatsApp zunehmend Fans. Die Konkurrenz dagegen blüht auf.