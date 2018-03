Social Media und kein Ende: Lesen Sie, wie Sie Facebook, Twitter und Google+ per Smartphone besonders effektiv nutzen können.

Wer oft auf Facebook oder bei Twitter unterwegs ist, fu?r den werden Statusupdates, Kommentare und "Gefällt mir"-Angaben auf diesen Social-Media-Plattformen schnell ebenso wichtig wie E-Mails oder SMS. Kein Wunder, dass die Smartphone-Hersteller die Betriebssysteme ihrer Geräte mittlerweile stark fu?r die Nutzung solcher Social-Media- Kanäle ausgeru?stet haben.

Social Media integriert

So erlaubt es zum Beispiel Apples iOS seit Version 6 oder Windows Phone seit Version 7, mit dem Smartphone aufgenommene Fotos sofort via Facebook und/oder Twitter zu veröffentlichen. Auch einige Android-Geräte bieten vergleichbare Features. Vorinstalliert ist allerdings nur die Unterstu?tzung fu?r das Google-eigene Angebot Google+.

Der weitere Umfang der Social-Media-Unterstu?tzung unter Android hängt vom jeweiligen Gerätehersteller ab: So bietet etwa das HTC Salsa schon ab Werk ins Betriebssystem eingewobene Facebook-Funktionen. Ähnliches gilt fu?r das Sony Xperia miro. Und LG stattet seine Android-Modelle mit einem eigens entwickelten Widget namens "Soziale Netzwerke" aus.

Eine von Facebook selbst programmierte App findet sich fu?r alle Android-Modelle in Googles Play-Store. Wer ein Samsung-Handy besitzt, kann u?berdies aus dem Samsung-eigenen App-Store das Programm "Facebook for Samsung" laden.

connect bei Facebook - ein Klick auf den Like-Button und wir sind Freunde ;-)

Statusmeldungen aufs Display

Dank der ins Betriebssystem integrierten Social-Media-Funktionen erscheinen Neuigkeiten aus dem eigenen sozialen Netz als Benachrichtigungen auf dem Handydisplay. Und Windows Phone zeigt die Statusmeldungen aus Facebook, Twitter und Co sogar direkt in der Kontaktansicht oder in der Kommunikationshistorie, die einer bestimmten Person zugeordnet ist.

So erkennen Sie auf einen Blick, ob ein Freund gerade fu?r ein virtuelles Schwätzchen oder gar fu?r ein Treffen im wirklichen Leben verfu?gbar ist. Oder Sie sehen, dass ein Geschäftspartner gerade Urlaub macht und deshalb vielleicht per Mail oder Telefon nicht erreichbar ist. Außerdem wird die Kommunikation mit Ihren Kontakten unabhängig von dem jeweiligen Dienst: Mit wenigen Fingertipps können Sie zum Beispiel auf eine Facebook-Veröffentlichung per SMS oder mit einer E-Mail reagieren.

Fu?r diese Funktion hat sich Microsoft vermutlich von dem heute leider nicht mehr marktrelevanten Hersteller Palm inspirieren lassen. Der hatte mit seinem Betriebssystem WebOS den Anfang in puncto Social-Media-Integration auf dem Smartphone gemacht und erstmals alle Informationen aus allen Kommunikationskanälen einzelnen Kontakten zugeordnet.

Bildergalerie Galerie Bildergalerie Galerie: Social Media auf dem Smartphone Web OSPionier: Den Anfang mit der Social-Media-Integration auf dem Smartphone machte Palm mit seinem Web OS.

Heute sammeln Windows-Phones ebenfalls alle Statuseinträge, Veröffentlichungen und Ähnliches aus den Social-Media-Konten aller Kommunikationspartner im "People Hub" und zeigen sie dort zentral an. Aber auch das iPhone-Betriebssystem iOS von Apple wird immer sozialer: Bereits seit Version 5 war die Anbindung an Twitter ins System integriert.

Mit der im Herbst 2012 erschienenen Version iOS 6 folgte auch eine Einbindung von Facebook. Haben Ihre Kontakte auf Facebook Adressen und Porträts veröffentlicht, dann kann das iPhone diese in sein lokales Telefonbuch u?bernehmen. Außerdem ist die direkte Bespielung der genannten Plattformen mit per iPhone aufgenommenen Fotos oder Videoclips möglich.

Auch fu?r die Android-Plattform erwarten Marktbeobachter, dass in ku?nftigen Versionen die Social-Media-Unterstu?tzung stärker ins Betriebssystem eingebunden wird. Bis zur ju?ngsten Version 4.2 (Jelly Bean) hält sich das noch in Grenzen. Fu?r den Versionssprung auf 5.0 (Key Lime Pie) darf man diesbezu?glich wohl mehr erwarten.

Verknu?pfung per E-Mail-Adresse

In jedem Fall mu?ssen Sie Ihre Zugangsdaten zu den von Ihnen genutzten Social-Media-Angeboten im Handy eintragen, wenn Sie die genannten Vorteile genießen wollen. Und Informationen u?ber andere Nutzer kann das Smartphone nur sammeln, wenn es weiß, auf welchem Dienst der jeweilige Kontakt vertreten ist - diese Verknu?pfung erfolgt in der Regel u?ber die E-Mail-Adresse oder den Kontakteintrag in Ihrem Adressbuch.

Beachten Sie allerdings, dass zum Beispiel aus Facebook u?bernommene E-Mail-Adressen häufig nur fu?r die dienst-interne Messaging-Funktion gelten und daher nicht allgemeingu?ltig sein mu?ssen.

