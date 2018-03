Eines vorneweg: Mit der Deutschen Bahn hat dieses kostenlose Tool nichts zu schaffen - Frank Vercruesse heißt der Entwickler von "Fahrplan". Die Deutsche Bahn im Visier hat das Programm hingegen sehr wohl, und dazu auch Bus- und S-Bahn-Verbindungen, kurzum: Fahrplan bildet den gesamten öffentlichen Nahverkehr in Deutschland ab.

Eine Fahrtroute von A nach B kann Ihnen die Software zwar nicht präsentieren, dafür aber genaue Abfahrts- und Ankunftszeiten für jede beliebige Haltestelle in Deutschland. Das beinhaltet sowohl Hauptbahnhöfe in Großstädten als auch Bushaltestellen in Dörfern unter 600 Einwohner; Fahrplan sollte daher auf keinem iPhone fehlen.

Erwartete (Un-)Pünktlichkeit inklusive

Über eine Favoritenliste (das Buchsymbol am rechten unteren Rand) hat man Zugriff auf die zuvor angelegten Haltestellen - mit einem Tab wählt man eine davon aus, und schon zaubert das Programm die aktuellen Abfahrtszeiten auf das Display. Praktisch, dass bei Regional- und Fernverkehrszügen die erwartete (Un-)Pünktlichkeit angezeigt wird.

So wissen Sie schon vorher, ob Sie sich beeilen müssen oder vom Büro zur Haltestelle bummeln dürfen. Über WLAN-Netze läuft Fahrplan auch auf dem iPod Touch.

